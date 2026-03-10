Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卖鹌鹑蛋10年还老公医药债 山东82岁前护士：做人不能「走数」

山东济南有82岁退休护士，为偿还丈夫生前欠下的30万人民币医疗费，10年来在街头摆档卖鹌鹑蛋，故事感动当地民众，常常借故光顾支持。鹌鹑蛋奶奶强调不能做「走数」这种事，只要一天还能动便要开档赚钱还债。

十年未曾加价

据《齐鲁晚报 》报道，山东济南市历下区羊头峪西沟路口一带，十年来有一辆机动三轮车风雨不改穿梭区内，卖盐焗鹌鹑蛋，常有大学生、居民，甚至刻意前来的网民光顾。

82岁摊主宋爱玉，是退休护士，由于她的丈夫生前患病，耗光积蓄外，还欠了亲朋30万元医药债。宋爱玉为还钱，十年前开始在街边卖盐焗鹌鹑蛋赚钱。儿子和女儿身体都不好，女儿只能偶尔帮她准备食材。

报道指，宋爱玉开摊以来，从未加价，盐焗鹌鹑蛋10元27个，骨汤麻香鹌鹑蛋16元30个，山东师范大学千佛山校区附近的学生及民众，在知道宋爱玉的情况后，往往定期回头光顾，甚至特意多买一盒，用温婉的方式帮助婆婆，「有很多附近的学生，每周都过来买两盒，说给同学也带一份」，这些民间最朴实的温情，是宋爱玉在寒风中在街头上摆摊的最大暖意。

宋爱玉透露，如今的欠债，还剩20多万元没还。每天几百元的收入，在很多人看来微不足道，但对她而言，却是向目标靠近的一步。「只要还能动，我就一直摆下去，把钱还清」。宋爱玉笑著说，她从不觉得辛苦，每个来买过鹌鹑蛋的人她都特别感激，「这份情谊太重」。

 

1小时前