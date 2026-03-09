两会2026︱「四大家族」16名主犯判死即执行 最高人民法院院长张军：必惩域外侵害我公民犯罪

十四届全国人大四次会议第二次全体会议，最高人民法院院长张军作最高人民法院工作报告。

十四届全国人大四次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议。最高人民法院院长张军作最高人民法院工作报告。新华社

报告指出，人民法院2025年有力维护公共安全。审结故意杀人等严重暴力犯罪案件4.6万件5.3万人，件数同比下降7.3%。审结电信网络诈骗犯罪案件4.1万件8.5万人，件数同比增长1.2%。对缅北「四大家族」犯罪集团16名主犯依法判处死刑立即执行，域外侵害我公民犯罪依法必惩。

白所成（中）被判死刑。

曾在缅北建立犯罪王国的白所成已被押回中国审查。

白所成落网后被押回中国。新华社

人民法院2025年审结贪污贿赂等职务犯罪案件3.6万件4万人，件数同比增长22.4%，依法惩处唐仁健、罗保铭等57名原中管干部部。对受贿数额特别巨大、给国家和人民利益造成特别重大损失的白天辉依法判处并执行死刑。依法惩治预期收益、约定代持、政商「旋转门」等新型、隐性腐败犯罪。

原中央委员唐仁健受贿2.68亿人民币，被判死缓。

11日晚首播的反腐专题片《半步不退让》预告片中，受贿2.68亿人民币的原中央委员唐仁健忏悔落泪。央视

华融国际前总经理白天辉受贿逾11亿。央视

两青年恶意起底遭判刑

人民法院依法惩治新型犯罪，过去五年审结危害网络安全犯罪案件9326件2.2万人，件数较上一个五年增长158.5%。2025年审结帮助信息网络犯罪活动犯罪案件2.5万件3.8万人，件数同比下降62%，协同治理成效明显。依法惩治网络谣言、网络传销、网络暴力等犯罪，促进网络空间安全综合治理。两名青年恶意「人肉开盒」（香港俗称「起底」），非法获取并散布他人隐私信息，被依法定罪判刑。明确驾驶人醉酒后启用辅助驾驶功能仍应承担刑事责任，科技应用须守法律底线。

张军指出，人民法院2025年持续规制企业「以大欺小」，在709起案件中认定大企业将收到第三方款项作为付款条件的合同条款无效，帮助中小企业收回账款19亿元。坚决纠治违规异地执法和趋利性执法，加强对查封、扣押、冻结等强制措施司法监督，纠正涉企过罚失当等问题367个。坚决防止和纠正利用刑事手段干预经济纠纷，认定69件已诉案件不应作为犯罪处理；再审改判6家企业、12名企业经营者无罪。

人民法院持续推动治理高额彩礼，规制借婚姻索取财物和婚介机构不当牟利，严惩以婚嫁为名实施诈骗。马某组织多名女子「闪婚闪离」，骗取15个家庭200多万元，被判处有期徒刑十二年。

对侵害未成年人犯罪零容忍

张军续称，人民法院对侵害未成年人犯罪零容忍，2025年审结侵害未成年人犯罪案件4万件4.4万人，件数同比下降1.8%，判令1199人禁止从事密切接触未成年人工作，对残害未成年人、罪行极其严重的犯罪分子依法判处死刑。



加强未成年人犯罪预防治理，对杀害女同学的某14岁学生依法顶格判处无期徒刑，对2356名实施严重暴力犯罪的未成年人判处五年以上重刑，对5822名轻微犯罪未成年人依法从宽处罚。综合施治做好教育、感化、挽救工作，未成年人犯罪高发势头得到有效遏制。