上海女司机让人过斑马线惹不满 男司机伸手举中指下秒即撞人︱有片

司机优先让行人通过斑马线是常识！上海有女司机依规礼让，在斑马线前停下，遭后车男司机驶过时举中指，结果男司机只顾挑衅未看路面，将一名正过斑马线的路人撞到。网民抱怨，被撞的大爷没有趁机倒地，「放生」了野蛮司机。

网民叹受害人未及时躺下

网上流传一条车Cam片，近日成为热搜。影片显示，5日上海某马路口，车Cam片的女司机准备转入一个路口，但因有行人踏上斑马线，于是依照交通法例停车，礼让路人先过马路。



不过，一辆黑色私家车从另一方向转入，在经过女司机旁边时，黑色车的男司机，伸出左手向女司机举中指，表达事主停车的不满。

由于男司机面朝女司机作出挑衅，汽车又继续前行，忽略斑马线上路况，结果车头撞到一名驾电动车通过斑马线的大叔，幸大叔及时跳到地面，未被汽车撞中身体，大叔即站在车头指骂男司机，但影片所见，男司机似未有道歉并反驳大叔。

网民纷纷留言，「这大爷应该立刻躺地上，是时候准备从两轮换4轮了」、「女士离开的时候应该开窗对著他比大拇指」、「要是我的话就打开窗狂笑了」、「妥妥的现世报」、「大爷真的是实在人呢，躺下啊，房、车、钱到手」、「报应不就来了，解气」。