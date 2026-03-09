两会2026︱中美AI终极较量在生产力转化 全国政协委员寇纲：竞争呈「全生态比并」

全国政协委员、西南财经大学大数据研究院院长寇纲昨接受《星岛》专访表示，中美人工智能（AI）竞争已呈现多维度「全生态比并」态势，双方优势各有侧重：美国依靠高端晶片与软件生态在底层技术层面保持领先，中国则借助制造业基础、能源保障和产业融合实力，在AI落地应用领域打造核心竞争力。他相信，未来竞争的关键，在于AI转化为现实生产力的效能。

▍驻京记者杨浚源 ▍

中国拥最完整制造业体系

近两年，AI商业化进程全面提速，今年政府工作报告首次提出「构建智能经济新形态」，「十五五」规划亦明确推进AI超大规模智算集群等重点工程，彰显中国以AI培育新质生产力的战略考量。

寇纲指出，晶片固然是模型训练的核心支撑，其性能决定训练效率与模型表现。美国在高端晶片研发领域占据优势，仍是中国当前需着力追赶的方向。但其实AI发展是多层次系统工程，除晶片之外，能源、基础设施、模型、应用也与之密切相关。

全国政协委员寇纲。杨浚源摄

他指出，在晶片之外的整体系统与产业布局上，中国拥有诸多优势，举例在图像、声音等无差异数据处理方面，北京字节跳动Seedance2.0的表现，便展现了中国相关技术的实力。

美国算力的商业闭环高度依赖成熟的「纯软件生态」（SaaS），寇纲指出，而中国拥有全球最完整的制造业体系，为AI技术嵌入硬件设备提供了独特条件，AI应用已突破纯软件范畴，广泛渗透到各个行业。

「算力的尽头是能源」，寇纲指出，美国正面临电网老化、电力供应不足的突出困境，而中国西部丰富且低成本的风电、光伏等清洁能源，为算力发展提供了坚实的能源保障。

寇纲强调，中美AI竞争其实不存在绝对的胜利者，未来竞争的决定性因素不再是模型测试分数的细微差距，而是AI转化为实际GDP和生产力的能力。中国完善的供应链体系和「人工智能+」产业融合战略，是应对竞争的核心优势。

当前AI产业正处于爆发前的技术发展期，他建议，中国企业应优先提升模型性能，而非单纯追求性价比。随着AI与专业场景的深度融合，模型能力将成为最大瓶颈，而AI领域的开放性为技术突破创造了条件，未来小模型、端侧模型等多元形态，将更适配不同场景的需求。