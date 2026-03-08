深圳地铁｜女子遭偷拍懵然不知 便衣警察出动擒狼

深圳地铁上演便衣警察出动擒偷拍狂。一名女子周三（6日）在晚间繁忙时间乘坐地铁时，在毫不知情下遭人偷拍。幸而，负责在铁路系统内巡逻的便衣警员早已锁定目标，并在尾随取证后当场将疑犯制服。事主其后将经历发布至社交平台，感谢警方的默默守护。

遇偷拍女事主毫无察觉

该名女子在网上发布影片忆述，事发于周三晚上的繁忙时间，当时车厢内人多挤迫，她完全没有察觉到自己已成为不法之徒的目标。

她表示：「当时我毫无察觉，直到旁边几个人突然把那个人（疑犯）制服了，说：『我是地铁便衣，不许动！』我当时都懵了（大脑一片空白）！」原来，在她懵然不知的情况下，便衣警员早已锁定疑犯的不轨行为，并一直暗中跟随搜证。

在掌握足够证据后，便衣警员果断采取行动，迅速将该名涉嫌偷拍的男子制服。整个过程让女事主大感惊讶及佩服。

事后，该名女子配合警方返回警署完成笔录，而涉案男子已被依法拘留。女事主在影片中表示，如果不是便衣警察及时发现并跟踪取证，后果不堪设想，她对此感到非常幸运和感动。

事件引发网民热议，不少人纷纷点赞，称赞这些被暱称为「帽子叔叔」的便衣警员，在每日近千万客流量的地铁网络中，默默守护著市民的安全，是深圳「最朴素的守望」。