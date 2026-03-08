Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Openclaw︱全民「养龙虾」Al 智能体热潮烧至两会

即时中国
更新时间：16:00 2026-03-08 HKT
发布时间：16:00 2026-03-08 HKT

「你养龙虾了吗？」近日，一只「红色龙虾」在内地爆红，持续霸占热搜。这只并非餐桌上美味的「龙虾」，是开源AI智能体 OpenClaw，因图标酷似龙虾被网友亲切命名，「养龙虾」也成了训练这款软件的流行说法。这款由奥地利工程师史坦柏格打造的AI助手，近期走红全球科技圈。随著AI代理概念升温，小米、腾讯等科技巨头纷纷入局，推出手机端AI代理测试产品或线下活动，带火内地「养龙虾」热潮。

这只「龙虾」的核心本领是超强执行力：获得设备权限后，可全权接管各类软件，整理文件、收发邮件只需一句话指令，突破了传统AI助理仅能提供口头建议的局限，被网友称为「全能打工人」。

不过「养龙虾」门槛不低。不同于 DeepSeek、ChatGPT 简易上手，OpenClaw 安装配置复杂，由此催生出火爆的付费代装生意：远程安装50至100元（人民币，下同），上门300至800元不等，有从业者称几天内靠代装获利26万元；此前更出现近千人在腾讯大厦排队参与免费安装的盛况。

福田现「政务龙虾」

「现在大家急得不得了，生怕没有养上龙虾。」全国人大代表、中国工程院院士高文在全国两会广东代表团小组会上表示，「养龙虾」火到这种程度，连腾讯创始人马化腾都没想到。

深圳对于「龙虾」的反应相当迅速。福田区一批公务员已用上「政务龙虾」，担任民生诉求「分析员」，快速处理海量投诉建议并生成分析报告；龙岗区拟出台政策支持 OpenClaw 发展，鼓励规范「养龙虾」。

但热潮之下也有风险提示。工信部近期指出，OpenClaw 因信任边界模糊、具备自主决策等特性，配置不当可能引发信息泄露、系统受控等安全问题，提醒用户与机构注意防范。

