OpenClaw或现「智能叛变」？ 工信部提醒：可能执行越权操作

即时中国
更新时间：15:45 2026-03-08 HKT
发布时间：15:45 2026-03-08 HKT

AI工具「OpenClaw」（俗称「龙虾」）近日在内地掀起热潮，无数人争抢安装，惟当中可能有安全风险。

央视报道，近期，工业和信息化部（工信部）网络安全威胁和漏洞信息共享平台，监测发现OpenClaw开源AI智能体部分实例，在默认或不当配置情况下存在较高安全风险，极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题。

近千名用户在腾讯楼下排长龙等候安装。(X@redheavenpeoplehell)
工信部提醒用家Openclaw的安全风险。法新社
近千名用户在腾讯楼下排长龙等候安装。(X@Techub News)
OpenClaw在国内爆红。(法新社)
OpenClaw（曾用名 Clawdbot、Moltbot）是一款开源AI智能体，其通过整合多渠道通信能力与大语言模型，构建具备持久记忆、主动执行能力的定制化AI助手，可在本地私有化部署。

由于OpenClaw在部署时「信任边界模糊」，且具备自身持续运行、自主决策、调用系统和外部资源等特性，在缺乏有效权限控制、审计机制和安全加固的情况下，可能因指令诱导、配置缺陷或被恶意接管，执行越权操作，造成信息泄露、系统受控等一系列安全风险。

建议相关单位和用户在部署和应用OpenClaw时，充分核查公网暴露情况、权限配置及凭证管理情况，关闭不必要的公网访问，完善身份认证、访问控制、数据加密和安全审计等安全机制，并持续关注官方安全公告和加固建议，防范潜在网络安全风险。

