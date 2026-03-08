深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境

内地法例规定，对旅客带离境的现金数额有相关限制。近日，深圳湾海关查获一名出境旅客携带未申报人民币10万元和美元2.5万元。



据海关总署微博「海关发布」通报，深圳湾海关关员在对出境旅客及行李物品进行监管时，发现一名男性旅客进入海关监管区未向海关申报，其随身携带的背包机检图像异常，关员随即对其进行拦截检查。

男子被揭发携带超额现金离境。海关发布

经进一步查验，关员在该旅客腰间查获未申报的人民币6万元，并在其背包和口袋查获未申报的人民币4万元和美元2.5万元，该旅客为15天内第二次出境，所带现钞超出规定限额。

限期内再出境仅可带1000美元或等值外币

根据相关规定，进出境旅客每人每次携带人民币现钞最多不能超过2万元。15天内第二次及以上出境旅客允许携带外币等值不超过1000美元，超出额度的海关不予放行。如确需携带超出限额的大量现钞，应事先到外汇管理部门或银行申领携带外汇出境许可证。