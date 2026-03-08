两会2026︱去年来华游客逾1.5亿人次 手机无人机VR眼镜等成「特产」

全国人大会议昨日举行民生主题记者会，文化和旅游部部长孙业礼说，随着内地开放更多国家免签证到中国，来华外国旅客数量持续增加，去年中国入境旅游人次超过1.5亿。以往外国人到内地消费时不太习惯电子支付，但经过几年的推广同改进，入境游支付更加便利，去年入境旅游移动支付费用达到800亿元（人民币，下同）。手机、无人机、VR眼镜等电子产品，潮流玩具、文创产品已经成为游客眼中的中国特产。

▍中国组 ▍

扫货40箱 罚款也要带回家

孙业礼说，除了支付便利化以外，离境退税现在也越来越方便，有关部门布设了很多离境退税点，有的商店实行「即买即退」，方便外国旅客办理退税手续。

孙业礼分享案例称，不久前有7名外国游客到上海旅游，离境时买了满满40个大箱子的中国货。「航空公司表示超重要罚款，但是，他们即使罚款也愿意带回去，因为经过离境退税之后，虽然罚了款，但也是划算的。」孙业礼说。

据内媒每日经济新闻报道，这7名游客是来自阿联酋杜拜、卡塔尔多哈的家族旅行团，由5名成人及2名儿童组成。他们今年1月到上海旅游10天，几乎每天都疯狂购物，离境行李总重量超过500斤，满载服装箱包、电子产品、以及上海迪士尼周边产品，他们为超重行李支付了7000多元。

孙业礼表示，近年通过「你好！中国」国家旅游形象的推广，很多外国人对中国的了解比原来更加深入和广泛，现在到中国旅游的外国游客基本上都会说「你好」两个字。「外国游客非常希望到中国体验中国人的生活，像坐高铁、看无人机表演、体验中医推拿按摩等，穿汉服、喝热水、吃火锅成为来华旅游的标配，『成为中国人』成为网络热词。」孙业礼说。

国内游近6亿人 花逾8亿元

他又表示，中国今年春节假期的旅游市场人气火爆。9天假期内，国内旅游人次接近6亿，旅游花费超过8000亿元，创下历史新高。他引用媒体报道，今年春节，在一些平台购买「人生第一张机票」的60岁以上乘客，增长了两成多。

一股「反向过年」潮流，今年春节在内地一线城市悄然升温。比起抢票回乡，越来越多年轻人选择把父母接到城市团聚。旅游平台去哪儿数据显示，今年「反向过年」机票预订量同比增长84%，「北上广深」60岁以上银发族的酒店入住量同比增长56%。