Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

妇女节｜河南「最豪老板」派¥160万现金 2000名女员工每人收¥800

即时中国
更新时间：22:36 2026-03-07 HKT
发布时间：22:35 2026-03-07 HKT

国际妇女节（三八妇女节）前夕，河南省一间企业的近二千名女员工，收到了一份极为「实际」的节日礼物。该公司董事长豪掷约160万元（人民币，下同），向每位女员工派发800元现金红包，并嘱咐她们将钱留作「零用钱」，好好爱惜自己。此举被内地网民盛赞，该名董事长亦被冠以「全网最爱发钱老板」的称号。

连续24年派福利

涉事企业为河南省矿山起重机有限公司。今天（3月7日）上午举行的年度三八妇女节庆祝大会上，管理层代为传达了董事长崔培军的祝福与指示。除了向近二千名女员工每人派发800元节日礼金外，大会现场亦表彰了20名表现杰出的「三八红旗手」，每人额外获得2000元奖金。

相关新闻：河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少

据悉，该公司自2002年建厂以来，每年三八妇女节均会以不同形式向女员工发放福利，已成为公司的一项传统。董事长崔培军曾公开表示：「公司就是全体女员工的娘家」，并一直秉持「挣一块，给员工分九毛」的利润分享理念。

一名在该公司工作已超过十年的孙姓女员工表示，公司每年均会派发奖金，而且金额有逐年增加的趋势，她对公司的福利制度感到十分满意。

老板嘱咐「好好爱自己」 

是次派发红包的举动，最引人热议的是董事长崔培军的温馨留言。他特意叮嘱管理层，务必让女员工们将这笔钱「自己装兜里」，作为日常的零用钱，「好好爱自己，好好心疼一下自己」。

这番贴心的言论，连同其长年坚持与员工分享成果的作风，使其在内地社交媒体上广受赞誉。不少网民称赞其为「良心企业家」。

公开资料显示，河南矿山为内地一家大型工业企业，主要从事桥式起重机、门式起-重机及电动葫芦等重型机械的研发、生产与销售。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
7小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
10小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
3小时前
01:01
包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城
突发
6小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
6小时前
母亲过世需交还公屋单位 长青邨街坊极不舍50年旧居 自爆清屋细节吁下手租户联络｜Juicy叮
母亲过世需交还公屋单位 长青邨街坊极不舍50年旧居 自爆清屋细节吁下手租户联络｜Juicy叮
时事热话
7小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
10小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
2小时前
本地时装店HISSO突然宣布全线结业！开业15年 清货减价1折起 网民不舍︰好钟意你哋啲衫
本地时装店HISSO突然宣布全线结业！开业15年 清货减价1折起 网民不舍︰好钟意你哋啲衫
时尚购物
6小时前