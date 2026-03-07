妇女节｜河南「最豪老板」派¥160万现金 2000名女员工每人收¥800

国际妇女节（三八妇女节）前夕，河南省一间企业的近二千名女员工，收到了一份极为「实际」的节日礼物。该公司董事长豪掷约160万元（人民币，下同），向每位女员工派发800元现金红包，并嘱咐她们将钱留作「零用钱」，好好爱惜自己。此举被内地网民盛赞，该名董事长亦被冠以「全网最爱发钱老板」的称号。

连续24年派福利

涉事企业为河南省矿山起重机有限公司。今天（3月7日）上午举行的年度三八妇女节庆祝大会上，管理层代为传达了董事长崔培军的祝福与指示。除了向近二千名女员工每人派发800元节日礼金外，大会现场亦表彰了20名表现杰出的「三八红旗手」，每人额外获得2000元奖金。

据悉，该公司自2002年建厂以来，每年三八妇女节均会以不同形式向女员工发放福利，已成为公司的一项传统。董事长崔培军曾公开表示：「公司就是全体女员工的娘家」，并一直秉持「挣一块，给员工分九毛」的利润分享理念。

一名在该公司工作已超过十年的孙姓女员工表示，公司每年均会派发奖金，而且金额有逐年增加的趋势，她对公司的福利制度感到十分满意。

老板嘱咐「好好爱自己」

是次派发红包的举动，最引人热议的是董事长崔培军的温馨留言。他特意叮嘱管理层，务必让女员工们将这笔钱「自己装兜里」，作为日常的零用钱，「好好爱自己，好好心疼一下自己」。

这番贴心的言论，连同其长年坚持与员工分享成果的作风，使其在内地社交媒体上广受赞誉。不少网民称赞其为「良心企业家」。

公开资料显示，河南矿山为内地一家大型工业企业，主要从事桥式起重机、门式起-重机及电动葫芦等重型机械的研发、生产与销售。

