长征八号甲遥八火箭转运至发射区 近期择期发射

今天（3月7日），由中国运载火箭技术研究院研制的长征八号甲遥八运载火箭，在海南商业航天发射场成功实施转运，火箭箭体被顺利运至发射区一号发射工位，计划近期择期发射。

长征八号甲遥八火箭转运至发射区。 央视

此次转运的长征八号甲火箭是长征八号系列火箭的重要改进型号，700公里太阳同步轨道运载能力提升至7吨级，专为高密度、快速组网发射而设计，首飞当年就进入了高密度发射节奏，目前已成功执行7次发射任务，是我国构建卫星互联网星座的核心运载工具。

据了解，长征八号系列火箭今年规划了约15次发射任务，其中长征八号甲火箭和长征八号火箭均有规划。长征八号系列火箭是新一代中型液体运载火箭，自首飞以来，凭借其模块化设计、高性价比和快速响应能力等特点，已成为中国中低轨道卫星发射的主力型号。