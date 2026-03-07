两会2026︱出席解放军会议 习近平：军中绝不能有对党怀有二心之人

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平7日下午在出席十四届全国人大四次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，「十五五」时期要如期实现建军一百年奋斗目标、高质量推进国防和军队现代化，必须坚持好、运用好、发展好政治建军这个重要法宝，毫不动摇坚持和加强党对军队绝对领导，充分发挥政治建军特有优势，凝心聚力推动国防和军队现代化行稳致远。

习近平指出，党的十八大以来，党中央领导人民军队以前所未有的决心和力度深化政治整训、推进政治建军，取得重大成效。军队是拿枪杆子的，军中绝不能有对党怀有二心之人，绝不能有腐败分子藏身之地，必须坚定不移推进反腐败斗争。「十五五」一开局就要立起从严监管硬规矩，紧盯资金流向、权力运行和质量管控等关键环节，加强重大项目监管，强化军地融合监督，确保在监管前提下搞建设。要推进军费预算管理改革，搞好军费供需动态平衡，强化经费使用全链条管控和绩效评估，把每一分钱都用在刀刃上。

习近平强调，完成「十五五」时期国防和军队现代化目标任务，归根到底要靠各级党组织来领导和推进。要全面加强我军党的领导和党的建设，选准配强高层党委班子，增强基层党组织自主抓建能力，把各级党组织建设得更加坚强有力。要坚持党管军事、党管干部、党管行业，提高科学决策能力，在攻坚重大任务、化解突出矛盾、解决发展难题过程中发挥关键作用，把党的领导优势转化为发展优势。

习近平指出，要加强革命化专业化人才队伍建设，坚持不懈用党的创新理论铸魂育人，打牢官兵听党话、跟党走的思想根基，确保现代化武器装备掌握在革命化人才队伍手中。要完善促进人才发展的制度和条件，体系推进联合作战指挥、新型作战力量、高层次科技创新、高水平战略管理「四类人才」培养，实现人的能力素质同强军实践协调发展。

习近平强调，要大力传承和弘扬我党我军优良传统，推进新时代强军文化建设，加强先进典型培养和激励，让红色基因代代相传，让新风正气更加充盈。要把基层作为赓续优良传统的沃土，积极探索新形势下基层建设规律和有益做法，重视抓好管根本、利长远、增后劲的工作，把部队建设和战斗力基础打得更加牢靠。