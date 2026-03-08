OpenClaw︱深圳腾讯总部外千人排队求免费安装　最火AI智能体卷全球原因大拆解

2026年初的科技圈，最炙手可热的不是哪家大公司发布的超级模型，而是一个称为「AI小龙虾」的「OpenClaw」开源软件。昨日（6日）上午，深圳腾讯大厦楼下出现罕见的盛况，近1000名开发者、甚至小学生和退休工程师排起长龙，只为让工程师免费协助完成OpenClaw的云端安装。

短短几周内，这个项目在全球最大的线上程式码云端托管平台「GitHub」收藏数（Star）飙破13.8万，一举超越拥有30年历史的Linux，成为史上最受欢迎的基础软件项目。就连美国人工智能晶片公司英伟达（Nvidia）创办人兼行政总裁黄仁勋都认为OpenClaw是近期最重磅的软件发布。

OpenClaw在国内爆红。(法新社)

近千人腾讯楼下排长龙等安装

随著OpenClaw在国内爆红，不同厂商迅速发现商机。1月底，腾讯轻量云Lighthouse首发一键部署模板；百度智能云也紧随其后推出极速简易版。3月6日，腾讯云甚至将服务搬到线下，在腾讯大厦楼下为用户免费进行云端安装，短短1小时内数百个预约号码被一抢而空，目前OpenClaw在腾讯云上的「养虾人」规模已突破10万大关。

对于没有编程基础的普通用户而言，安装OpenClaw是一道极高的门槛，这直接催生了一条「代安装」产业链。在小红书上，深圳、广州、杭州等地的「上门安装OpenClaw」服务报价高达300至1000元（人民币‧下同）；而在二手交易平台，各种一键安装包、配置教程的售价在8元至50元不等，远程协助部署服务则叫价近200元，市场需求异常火爆。

市价安装费达¥1000

近千名用户在腾讯楼下排长龙等候安装。(X@Techub News)

近千名用户在腾讯楼下排长龙等候安装。(X@redheavenpeoplehell)

前iOS工程师创造出超级智能体

OpenClaw最初原来是奥地利前iOS工程师彼得·斯滕伯格（Peter Steinberger）花了一个小时制造出来的「小玩具」。与传统只能一问一答的对话式AI不同，OpenClaw是一个「AI智能体（Agent）」，可运行在普通服务器或个人电脑上，透过调用大模型（如Claude）的API，直接获取操作系统的最高权限。

从写代码到餐厅订位几乎无所不能

用户究竟在用OpenClaw做甚么？答案是「包罗万有」。有开发者在休假时，OpenClaw自行读懂X（Twitter）上的Bug（漏洞）反馈，自动找到代码库修复；有AI爱好者用它连接机器人，让其具备意识并在屋内巡逻；有人让它化身邮件管家，根据日历安排行程，甚至打AI语音电话到餐厅订位。

随著影响力呈指数级扩散，生态系统正在加速成型。近日，Kimi.com宣布原生接入OpenClaw，推出「Kimi Claw」新功能。用户不仅能在浏览器标签页让其全天候在线，还能调用ClawHub上超过5000项社区技能，并获得40GB云端存储及雅虎财经等专业级搜索支持，极大地降低使用门槛。

Kimi.com宣布原生接入OpenClaw。(X@gaopei_)

赋予极高权限带来安全隐患

然而，OpenClaw的「无所不能」也伴随著危险。它拥有用户电脑的全部权限，能控制文件系统、查看电邮箱甚至操控智能家居。

OpenClaw拥有用户电脑的全部权限。(法新社)

Meta超级智能实验室安全总监Summer Yue就曾发文表示，眼睁睁看著OpenClaw以极快速度删除自己的收件箱却无法阻止。360漏洞研究院亦警告，缺乏营运经验的普通用户，极易面临黑客网络攻击的威胁。