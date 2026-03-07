「上海气功研究所」空缺 月薪达1.6万要求博士学历引热议

近日，上海市气功研究所发布的一则招聘启事在内地网络引发广泛关注。该招聘单位名称「气功研究所」本身已带来「玄学」色彩，而且入职要求博士学历，并提供高达1.6万元（人民币‧下同）的月薪，激发网民热烈讨论。

网民戏称「走火入魔有保障」

根据招聘详情，上海市气功研究所此次计划招聘5人，部分职位明确要求应征者须具备博士学位。薪酬方面，参考该研究所过往在高等院校的招聘资料，博士研究生职位可获正式事业编制，月薪介乎14,001至16,000元人民币。

招聘新闻发布后，大批网民对存在此类「冷门」的事业单位感到新奇。更有网民发现其注册地址为「宛平南路650号」，恰好毗邻上海市精神卫生中心（精神病院），因此戏称在此工作「即使练功走火入魔也有保障」。

正规中医机构 非神秘组织

在一片诙谐的讨论中，亦有不少知情网民澄清，指出该研究所实为一个严肃、正规的中医研究机构，并非大众想像的「玄学」单位。有网民表示：「大家别闹！这可是个正经的中医研究机构，里面有门诊部，能看病针灸的。」

另有曾前往求诊的市民分享经验，称其门诊部设于南昌路，针灸及推拿技术水平一流，绝非外界所想像的神秘组织。

研究所历史悠久 设海外中心推广中医养生

翻查官方资料，上海市气功研究所成立于1985年，为上海中医药大学及上海市中医药研究院的直属研究所，亦是目前内地规模最大的专业气功研究机构，业务范畴涵盖中医传统功法的研究、教学、医疗及文化传播。该所更是全国仅有两个气功专业方向的研究生培养单位之一。

研究所内部设有医学气功综合实验室、医疗门诊部及中华气功史陈列馆等设施。此外，该所在国际交流方面亦相当活跃，不仅举办的「太极健康中心」开放日吸引多国人士前来学习八段锦、体验站桩，更在希腊、西班牙设立海外分中心，致力于将中医养生功法作「科学传承，走向国际」。其官方网站内容亦全为实质性的传统中医研究，并无任何神秘主义色彩。