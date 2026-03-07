两会2026︱文旅部部长孙业礼：对宰客零容忍

周六（7日）上午，民生主题记者会召开，教育部部长怀进鹏、民政部部长陆治原、人社部部长王晓萍、文旅部部长孙业礼、国家卫健委主任雷海潮回答中外记者提问。

孙业礼表示，近年，正府提高文化旅游服务的质量，总体秩序是好的，但还很不够。接下来，将重点从三个方面做好工作：

文旅部部长孙业礼。中新社

1、提升服务质量，提供更多优质服务的产品。聚焦大家普遍反映的入园难、购票难、停车难、如厕难等，进一步提升文博场所、旅游景区、度假区的服务质量。同时加强设备设施的适老化、便利化改造，让管理更有力度，服务更有温度。

2、加强市场管理，整治文旅市场的乱像。针对一些不良商家欺客、宰客、强迫购物等违法违规的这种行为，坚持零容忍、严监管，发现一起查处一起，该处罚的严厉处罚，该停业整顿的坚决停业整顿。

3、守牢安全底线，防范和化解安全风险，让大家玩得安心、玩得开心、玩得舒心。

孙业礼表示，鼓励中国公民走出去，也欢迎世界各国的游客到中国旅游。中国政府推出一系列政策，繁荣入境旅游市场。

据统计，2025年入境旅游的人次超过1.5亿。手机、无人机、VR眼镜等电子产品，文玩、文创、潮玩，都成为了外国游客眼中的中国特产、中国好物。

孙业礼指出，现在，很多外国人对中国的了解越来越多。「到中国旅游的外国游客，基本上都会说『你好』，不再用『hello』。」坐高铁、看无人机表演、体验中医推拿、穿汉服、喝开水、吃火锅……这些都成了外国人体验中国生活的标配，「成为中国人」（Becoming Chinese）已成为网络上的热词，这也反映出外国游客对于体验中国生活的向往。

孙业礼表示，下一步，要持续提升签证、通关、交通、住宿、餐饮、游览等入境旅游全链条便利化的水平，更好树立起中国游、中国购、中国服务的品牌形象。