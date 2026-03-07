Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海浦东美术馆︱母女幕墙后忘情跳剪影舞 外围民众拍片爆红︱有片

即时中国
更新时间：11:45 2026-03-07 HKT
发布时间：11:45 2026-03-07 HKT

近日，上海浦东美术馆一幅温馨的「幸福剪影」在内地社交平台悄然爆红。影片中，一对母女在巨型光影屏幕前，伴随着璀璨的烟花影像起舞，其剪影被远处的路人拍下并上传网络，短短数日已收获过百万点赞，被网民盛赞「像电影一样，却又那么真实，大概这就是幸福的模样」。

从网上疯传的影片可见，在浦东美术馆内，一位妈妈情不自禁地在播放着新春主题光影秀的巨幕前起舞，其年幼的女儿见状，亦有样学样模仿妈妈的舞步。背后则有爸爸用手机记录这温馨一刻。这三人的剪影在流光溢彩的背景下，构成动人画面，引起无数网民讨论。

影片曝光后，影片中的妈妈焦女士接受内地传媒访问表示，自己一家来自安徽蚌埠，当时正在上海旅游。当日被美术馆大屏幕上的烟花光影秀所吸引，便要丈夫为自己拍一条「搞怪」的跳舞影片。没想到，刚上小学一年级的女儿竟主动加入，模仿她的动作一同起舞，连丈夫当时也打趣女儿「同手同脚，跟不上节奏」。

对于自己一家无意中成为「网红」，焦女士感到既惊喜又惊讶。她表示，几天后在网上刷到这段「被偷拍」的影片，看到收获百万点赞，觉得非常荣幸，「生活中幸福的具象，被大家所发现了。」她感慨道，因为国家的幸福，才有小家庭的幸福，这份不经意的快乐能引起大众共鸣，让她深受感动。

