伊朗局势︱中东战火扰乱澳欧航线 京沪成热门转机枢纽
更新时间：08:56 2026-03-07 HKT
中东冲突扰乱澳洲与欧洲间的航空出行，北京、上海等地的中国航空枢纽正成为受益者之一。有澳洲旅游平台数据显示，越来越多长途旅客选择经由中国转机。
彭博社引述澳洲旅游平台Flight Centre数据称，本周一至周四，经由上海和北京中转的商务长途旅客数量较前1周增倍。Flight Centre指出，由于冲突导致航线受阻，商务旅客并未普遍取消澳洲与欧洲之间的商务出行，而是倾向寻找替代路线。
近年来，澳洲游客搭乘中东航空公司飞往欧洲时，杜拜、阿布达比和杜哈一直是热门中转站。但自从美国和以色列袭击伊朗、中东爆发冲突以来，飞往中东枢纽的取消航班已超过2.7万架次。尽管部分航空公司已开始逐步恢复有限运营，但仍然有数以千计的旅客滞留在海湾地区，许多人不得不选择绕行且费用更高的路线，经由沙乌地阿拉伯和阿曼的机场继续行程。
