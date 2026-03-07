中国观察︱清华革命情侣奔延安 宋平告别式料七常委出席

中共最年长元老宋平周三在北京辞世， 享年109岁。对此消息，海内外报道多数聚焦其提拔过胡锦涛等前领导人，有「中国政坛最大伯乐」称号。但除此之外，这位「仙风道骨」的政坛人瑞，其夫人也是一个很有故事的百岁老人。

相关新闻：中共元老宋平辞世享年109岁 提拔胡锦涛获称「政坛最大伯乐」

宋平和夫人陈舜瑶可谓天生绝配。宋是山东人，陈祖籍福建福州，但她在山东出生，因此可以说和宋平同乡。两人同是1917年生，共同踏入清华校门，宋平读化学，陈舜瑶修土木，志向投契，在书香园地结下情缘。

当时侵华日军压境，这对清华小情侣牵手参加了著名的「12·9」抗日救亡运动，后共奔延安革命之路。宋平在周恩来身边担任秘书，陈舜瑶做书记员，在烽火岁月中并肩。

妻为第一届全国人大代表

陈舜瑶一直跟随宋平到重庆、南京、东北工作，担任不同岗位，从事青年及教育工作，建国后曾任清华大学党委副书记，也是第一届全国人大代表。晚年时，两老关注留守群体，资助贫困儿童。2019年陈舜瑶去世，享年102岁。

宋平和夫人陈舜瑶。

宋平同陈舜瑶的长子宋宜昌是颇具名气的军事报告文学家、科幻作家，笔名伊长，亦曾以军事专家身份亮相媒体，但并非军人。次子宋宜纯是广播电视领域技术专家，曾任央视副总工程师。

宋平是中共政治局原常委，属正国级领导人，依据现行制度，告别仪式将在北京八宝山革命公墓举行，如没外访等原因，现任政治局七常委将亲自出席。

至于前国家主席胡锦涛近年已鲜有露面，去年也缺席了九三阅兵等重大活动，会否亲自前往吊唁宋平成疑。

纪晓华