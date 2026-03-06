Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

皇岗口岸︱大叔偷运12部旧手机北上 步姿古怪被截揭发

更新时间：16:50 2026-03-06 HKT
发布时间：16:50 2026-03-06 HKT

二手手机在内地有价有市。近日，皇岗海关在皇岗口岸查获一名旅客人身绑藏12旧手机进境。

皇岗海关关员在皇岗口岸对进境旅客及行李物品进行监管时，发现一名男性旅客进入海关监管区未向海关申报，且著装臃肿、步履异常，遂对其进行拦截检查。经进一步查验，海关关员在该名旅客的腹部、后背处发现合共12部用透明塑料膜包装的手机。

