童颜惹烦恼︱33岁南京女被误当小学生 自拍「我不是未成年」声明登热搜︱有片

即时中国
更新时间：12:05 2026-03-06 HKT
发布时间：12:05 2026-03-06 HKT

「童颜逆龄」或许是许多人的梦想，但对于江苏南京一名33岁的女子「辣辣辣娇」来说，过于「年轻」的长相，却为「辣辣辣娇」生活带来无尽的烦恼。

「辣辣辣娇」据悉姓李，因其极度「幼态」的童颜，经常被误认为是小学生。近日，她到银行办理业务时，竟被大堂经理当众询问「家长在哪」，令她哭笑不得，事件在网上引发热议。

在银行被问「家长在哪」

「辣辣辣娇」因拥童颜样貌而遇上种种误会。抖音@辣辣辣娇
据悉，李女士是一名资深的平面设计师。她在社交平台分享，类似的误会几乎每天都在上演。她外出见客时，对方第一句总是问：「你们公司派了个学生来？」；搭地铁时，安检人员会拦下她，以为她是逃票的学生，要求出示学生证；更离谱的是，有次在屋苑门口取快递，速递员竟死活不肯将包裹交给她，直指「你一个小孩别乱拿人家东西」，令她解释半天。

李女士无奈地表示，自己真的已经33岁，并非未成年。她将经历拍成影片放上网，话题即成热搜，不过仍有网民提出「质疑」，纷纷留言表示「不相信」，更有人要求她出示身份证证明。不过，亦有网民羡慕地称她为「冻龄女神」，认为这是「甜蜜的负担」。

