无人机运棺材︱贵州葬礼搞炫富？ 家属宁付¥1万费用原因曝光︱有片
更新时间：11:15 2026-03-06 HKT
发布时间：11:15 2026-03-06 HKT
发布时间：11:15 2026-03-06 HKT
中国人注重葬礼，最近，网络热传据悉在贵州遵义拍摄的影片。一架无人机吊著一副棺材飞向山顶墓地。内地传媒「第一现场」报道，被吊起的棺材重达467公斤。
相关新闻：奇闻秘史︱光绪驾崩大清最后皇帝级葬礼 7920人抬棺花费45万白银︱多图
消息指，当地一位老人离世，依照习俗要土葬上山。用无人机运上墓地，家人并非为了炫富，而是因为连续降雨，山路又陡又滑。棺材太重，原本由十几位乡亲帮忙抬上山，但面对陡滑地点，未几就有人滑倒，抬棺的竹杠都断。由于棺木落地是大忌，既不吉利，家属决定用无人机运棺。
据业内人士表示，这类服务在云贵川山区越来越多，一次费用大概一万人民币。虽然人人认费用昂贵，但有人觉得费用昂贵，但亦有人认为，计算入人工、伙食、安全风险等，用科技解决问题就更省心稳妥。
最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
2026-03-05 12:02 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT