无人机运棺材︱贵州葬礼搞炫富？ 家属宁付¥1万费用原因曝光︱有片

中国人注重葬礼，最近，网络热传据悉在贵州遵义拍摄的影片。一架无人机吊著一副棺材飞向山顶墓地。内地传媒「第一现场」报道，被吊起的棺材重达467公斤。

相关新闻：奇闻秘史︱光绪驾崩大清最后皇帝级葬礼 7920人抬棺花费45万白银︱多图

内地网络热传贵州遵义有人用无人机吊运棺材影片。

消息指，当地一位老人离世，依照习俗要土葬上山。用无人机运上墓地，家人并非为了炫富，而是因为连续降雨，山路又陡又滑。棺材太重，原本由十几位乡亲帮忙抬上山，但面对陡滑地点，未几就有人滑倒，抬棺的竹杠都断。由于棺木落地是大忌，既不吉利，家属决定用无人机运棺。



据业内人士表示，这类服务在云贵川山区越来越多，一次费用大概一万人民币。虽然人人认费用昂贵，但有人觉得费用昂贵，但亦有人认为，计算入人工、伙食、安全风险等，用科技解决问题就更省心稳妥。