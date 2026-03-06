Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

无人机运棺材︱贵州葬礼搞炫富？ 家属宁付¥1万费用原因曝光︱有片

即时中国
更新时间：11:15 2026-03-06 HKT
发布时间：11:15 2026-03-06 HKT

中国人注重葬礼，最近，网络热传据悉在贵州遵义拍摄的影片。一架无人机吊著一副棺材飞向山顶墓地。内地传媒「第一现场」报道，被吊起的棺材重达467公斤。

相关新闻：奇闻秘史︱光绪驾崩大清最后皇帝级葬礼 7920人抬棺花费45万白银︱多图

内地网络热传贵州遵义有人用无人机吊运棺材影片。
内地网络热传贵州遵义有人用无人机吊运棺材影片。

消息指，当地一位老人离世，依照习俗要土葬上山。用无人机运上墓地，家人并非为了炫富，而是因为连续降雨，山路又陡又滑。棺材太重，原本由十几位乡亲帮忙抬上山，但面对陡滑地点，未几就有人滑倒，抬棺的竹杠都断。由于棺木落地是大忌，既不吉利，家属决定用无人机运棺。

据业内人士表示，这类服务在云贵川山区越来越多，一次费用大概一万人民币。虽然人人认费用昂贵，但有人觉得费用昂贵，但亦有人认为，计算入人工、伙食、安全风险等，用科技解决问题就更省心稳妥。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
2026-03-05 12:02 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
19小时前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
14小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
22小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
21小时前
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身 66岁竟渗少女味雍容华贵 同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
3小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
伊朗局势｜武器大晒冷？伊发射超重型导弹袭以色列 美证实首出动新型自杀式无人机
即时国际
7小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:17
伊朗局势｜美媒揭国防部首次要求加派军事情报官 战事或打到9月｜持续更新
即时国际
1小时前