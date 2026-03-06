Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

山寨「昭和天皇在位60年」纪念币骗钱 被捕在日中国男犯案细节曝光

更新时间：10:20 2026-03-06 HKT
发布时间：10:20 2026-03-06 HKT

山寨「昭和天皇在位60年」万円纪念币案件再有进展。日本TBS报导，日本警视厅以涉嫌「输入伪造货币」，逮捕中国男子「Xue Jiwei」（音译：薛纪伟，36岁）。

相关新闻：山寨「昭和天皇在位60年」万円纪念币流入市场 4人被捕包括中国人

警方指出，他涉嫌在2025年4月，将「昭和天皇在位60年」纪念1万日圆银币的伪造品共250枚，从天津市出货，并把假银币藏在食品、衣物之中，运至成田机场走私入境。

报道指出，该批假银币近期在日本各地引发多宗受害案件，有人疑似把假银币拿到信用金库等金融机构兑换，借此诈取现金。

警视厅表示，针对这宗假银币案件，先前已逮捕包含薛男在内共6人，并持续追查相关流向与共犯。

相关纪念币于1986年（昭和61年）发行，有面额500日圆的白铜币5000万枚、面额10000日圆的纯银币1000万枚及面额10万日圆的纯金币1000万枚。10000日圆纯银币直径35毫米，重20克。

