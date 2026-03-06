Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱首提「智能经济新形态」AI+连续3年进报告

更新时间：09:52 2026-03-06 HKT
发布时间：09:52 2026-03-06 HKT

从去年初DeepSeek横空出世，到今年人形机械人再次登上央视春晚，人工智能、具身智能等成为中国热词。今年的《政府工作报告》还首次提出「打造智能经济新形态」，深化拓展「人工智能+」，促进新一代智能终端和智能体加快推广。

《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛表示，报告已经连续3年对「人工智能+」作出部署，今年首次提出打造智能经济新形态。「其实就是要抓住人工智能发展机遇，拓展人工智能赋能千行百业的广度和深度，尽快打开经济增长的新空间，培育新模式、壮大新动能。」

在全国两会首场「部长通道」，工业和信息化部部长李乐成强调：「人工智能+制造是一个必答题，不是一个选择题。」今年将大力推动「人工智能+制造」，推动制造业拥抱人工智能，打造一批特色智能体。2025年中国人工智能核心产业规模超1.2万亿元人民币，企业逾6200间，规上制造业人工智能应用普及率超30%。

