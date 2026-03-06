两会2026 ‧ 直击︱中国驻美大使谢锋：四海翻腾云水怒 和平不是从天而降

「四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷激，」全国政协部分界别委员小组会议昨午向境外媒体开放，中国驻美大使谢锋向传媒如此形容当前国际局势。被问到伊朗局势会否影响中美高层互动，他指中国有自己必须坚持的原则和底线，望美方以实际行动落实两国元首达成的重要共识。

谢锋称，和平从来不是从天而降，背后是强大的祖国有力的支撑和托底，并祝愿现时仍然在危险地方的中国同胞能够早日回家，希望「和平最终战胜炮火」。

谈及中美高层互动，他表示，历史反复证明，中美关系合则两利、斗则俱伤，中国有自己必须坚持的原则和底线，会继续坚定不移捍卫主权、安全和发展利益；同时希望美方相向而行，以实际行动落实两国元首达成的重要共识，在国家主席习近平倡导的相互尊重、和平共处、合作共赢三个原则基础上，推动中美关系稳定健康可持续发展。

他说，这不仅是造福两国人民，而且也会极大地促进世界的和平稳定和发展，「总的来说道路是曲折的，但是前途是光明的」。驻京记者杨浚源