两会2026︱反台独表述升级「坚决打击」更严厉 学者：延续近年政策表述脉络

全国人大会议昨日开幕，今年官方在涉台表述上「软硬兼施」，更具针对性。对于「台独」分裂势力，报告表述由去年的「坚决反对」升级为「坚决打击」，同时强调要牢牢把握两岸关系主导权主动权，将推动两岸经济合作，深化两岸交流，落实台湾同胞享受同等待遇政策。有专家分析指，这显示未来在「打击台独」方面将更明确和严厉。今年大陆军费预算同比增7%，至逾1.9万亿元（人民币，下同），增速较去年轻微放缓。

今年的《政府工作报告》将对台工作目标从反对「台独」分裂升级为打击「台独」分裂势力，强调反对外部势力干涉，推动两岸关系和平发展，推进祖国统一大业，同时新增「共同传承弘扬中华文化，落实台湾同胞享受同等待遇政策」相关内容。

牢牢把握两岸关系主动权

上海涉台学者包承柯向新加坡《联合早报》称，「打击台独」并非今年才出现，而是延续近年政策表述脉络。他说，2024年民进党继续执政台湾后，大陆对台政策趋向以打击「台独」为主轴，「实际上从去年、前年的对台工作会议上已经这么提出来了，今年的政府工作报告只是使得这个方面更加明确、更加严厉。」但他亦强调，从论述逻辑看，「打击台独」与「和平发展」是并行推进的方针。

台湾陆委会发言人梁文杰昨回应称，历来大陆的政府工作报告关于台湾问题，都是用有限篇幅宣示一下立场，今年状况还是一样。两会文件涉台部分延续「反独、反干涉、促统、促融」，内容和过去基本调性一致，「除文字稍有微调之外，看不出有重大的变化。」

深化交流增进青年认同感

昨日出炉的「十五五」规划纲要草案涉两岸关系部分则提及，要牢牢把握两岸关系主导权主动权，增进两岸同胞福祉，坚定守护中华民族共同家园。为推动两岸经济合作，要持续出台实施惠及台胞台企的政策措施，支持台企扎根大陆发展，加强产业合作。

为深化两岸交流，要完善促进两岸经济文化交流合作制度和政策，扩大两岸人员往来，深化两岸教育、医疗等领域合作和社会保障、公共资源分享，增进台湾同胞的民族认同、文化认同、国家认同。要加强青年、基层等方面交流，持续为台湾青年赴大陆追梦筑梦圆梦创造更好条件；落实台湾同胞享受同等待遇政策。

财政部昨日同时公布，今年军费预算将增至逾1.9万亿元，同比增长7%，增速较去年的7.2%放缓，降至2022年以来最低。「十五五」规划纲要草案强调，要边斗争、边备战、边建设。北京《环球时报》引述军事问题专家宋忠平分析指，中国军费增速一贯强调「适度」原则，追求经济建设和国防建设均衡发展，而非「穷兵黩武」。



《星岛》中国组