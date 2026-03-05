争产疑云｜河南女遗产继承受阻 揭母亲死后「被结婚」配偶竟是......

河南鲁山县发生一宗离奇事件。一名女子早年病逝后，其身份竟被发现在一年后再度用于登记结婚，甚至出现另一张资料不同、但号码相同的身份证。其女儿长大后办理遗产继承时，因母亲的「婚后」状态而受阻，事件经网络曝光后引发舆论哗然，当地政府已成立联合调查组介入。

继承遗产受阻揭母「死后再婚」

据《红星新闻》报道，化名「艺菲」的女子近日在网上发帖，称其母亲赵某一事充满疑点。艺菲忆述，其母原籍河南鲁山，长居河北石家庄。2008年，其母病重，在河北接受治疗后被亲属转回河南平顶山，并于同年12月3日不治，当时艺菲年仅9岁。

她称，母亲临终前曾办理财产及抚养权公证，将其名下三处房产用以偿还医疗费用，剩余财产及艺菲本人的监护权，则交由其小姨（即母亲的妹妹）代管。

艺菲成年后，前往公证处拟办理遗产继承，却被告知其母名下仅有商舖，且她并非母亲的唯一继承人，因为系统显示其母在2009年，即逝世后一年，存在婚姻登记记录，故无法为其办理继承公证。

新郎姓名与舅父相同

一份由公证处发出的《终止公证决定书》证实了艺菲的说法，文件指「被继承人赵某于2008年死亡，经核实发现其于2009年登记结婚」，故决定终止办理。

更令人费解的是，一份婚姻登记审查处理表显示，一名与艺菲母亲同名的女子，于2009年12月25日与一名叫「赵某品」的男子在鲁山县民政局登记结婚。艺菲指出，该男子的姓名与其舅父（母亲的兄长）完全相同。

此外，艺菲还发现，其母在逝世后竟出现了另一张身份证，证件号码与其母一致，但照片及住址等资料则完全不同。而一份由其小姨在2019年出具、并经公证处盖章的证明文件，却又白纸黑字写明其母亲赵某已于2008年病逝，与官方记录自相矛盾。

官方成立专组调查

事件曝光后，河南鲁山县联合调查组于3月3日凌晨发布通报，表示高度重视此事，已迅速成立由纪委监委牵头，联合公安、民政等部门的调查组，对事件展开全面调查。调查组承诺将依法处理，并适时公布结果。

艺菲向媒体透露，调查组已主动与她取得联系。然而，媒体多次尝试联络其小姨及舅父，但截至发稿前均未获回应。