Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

争产疑云｜河南女遗产继承受阻 揭母亲死后「被结婚」配偶竟是......

即时中国
更新时间：19:00 2026-03-05 HKT
发布时间：19:00 2026-03-05 HKT

河南鲁山县发生一宗离奇事件。一名女子早年病逝后，其身份竟被发现在一年后再度用于登记结婚，甚至出现另一张资料不同、但号码相同的身份证。其女儿长大后办理遗产继承时，因母亲的「婚后」状态而受阻，事件经网络曝光后引发舆论哗然，当地政府已成立联合调查组介入。

继承遗产受阻揭母「死后再婚」

据《红星新闻》报道，化名「艺菲」的女子近日在网上发帖，称其母亲赵某一事充满疑点。艺菲忆述，其母原籍河南鲁山，长居河北石家庄。2008年，其母病重，在河北接受治疗后被亲属转回河南平顶山，并于同年12月3日不治，当时艺菲年仅9岁。

她称，母亲临终前曾办理财产及抚养权公证，将其名下三处房产用以偿还医疗费用，剩余财产及艺菲本人的监护权，则交由其小姨（即母亲的妹妹）代管。

艺菲成年后，前往公证处拟办理遗产继承，却被告知其母名下仅有商舖，且她并非母亲的唯一继承人，因为系统显示其母在2009年，即逝世后一年，存在婚姻登记记录，故无法为其办理继承公证。

新郎姓名与舅父相同

一份由公证处发出的《终止公证决定书》证实了艺菲的说法，文件指「被继承人赵某于2008年死亡，经核实发现其于2009年登记结婚」，故决定终止办理。

更令人费解的是，一份婚姻登记审查处理表显示，一名与艺菲母亲同名的女子，于2009年12月25日与一名叫「赵某品」的男子在鲁山县民政局登记结婚。艺菲指出，该男子的姓名与其舅父（母亲的兄长）完全相同。

此外，艺菲还发现，其母在逝世后竟出现了另一张身份证，证件号码与其母一致，但照片及住址等资料则完全不同。而一份由其小姨在2019年出具、并经公证处盖章的证明文件，却又白纸黑字写明其母亲赵某已于2008年病逝，与官方记录自相矛盾。

官方成立专组调查

事件曝光后，河南鲁山县联合调查组于3月3日凌晨发布通报，表示高度重视此事，已迅速成立由纪委监委牵头，联合公安、民政等部门的调查组，对事件展开全面调查。调查组承诺将依法处理，并适时公布结果。

艺菲向媒体透露，调查组已主动与她取得联系。然而，媒体多次尝试联络其小姨及舅父，但截至发稿前均未获回应。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
13小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
6小时前
01:11
粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
突发
6小时前
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
时事热话
8小时前
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
时事热话
3小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
8小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
8小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
9小时前
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
钟培生庄雅婷爆婚讯丨重温与11位女神绯闻精彩史 曾被移英失败女星炮轰系人渣 对TVB小花情有独钟
影视圈
7小时前