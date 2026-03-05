外甥初二剪发舅舅车祸亡 迷信舅母入禀控间接杀人索赔¥100万

中国民间流传「正月理发死舅舅」的古老习俗，竟在现代引发一场荒诞的法律诉讼。上海一名男子因在农历新年期间理发，其后舅父恰巧当晚车祸身亡，竟遭舅母入禀法院，指控其「间接故意杀人」，并索偿100万元（人民币，下同），案件最终被法院驳回。

年初二剪发惹争执

据《闪电新闻》及上海市总工会披露，事件源于大年初二，刘姓男子因发型邋遢遭其舅父嫌弃，二人为此发生口角。刘男一气之下，随即前往理发店剪头发。岂料翌日，他便接获舅父在前一晚酒后驾驶、不幸遇上车祸身亡的噩耗。

舅母迷信「大仙」之言

刘男前往吊唁时，其舅母发现他在正月期间曾理发，勃然大怒，认定外甥的行为导致丈夫死亡，双方爆发激烈冲突。

据悉，舅母在处理完丈夫的后事后，曾求助于一名所谓的「大仙」。该「大仙」声称，刘男明知「正月理发死舅舅」的习俗仍故意为之，导致其舅父「不能释怀」，继而影响其心神，引致当晚饮酒更易醉倒，最终酿成车祸，构成「间接故意杀人」。

法院裁定无关联，驳回荒谬诉讼。 iStock

舅母听信此言，先到公安机关控告刘男，但未被受理。其后，她转而向法院提出民事诉讼，指控外甥的行为构成侵权，要求赔偿100万元。

民俗学家点睇？

法院审理后认为，案件关键在于刘男舅父死因。经查证，其死亡的直接原因是酒后驾驶导致交通事故，与刘男理发的行为并无任何法律上的因果关系。

法官在判决中指出，民间所谓「正月理发死舅舅」的说法，本身是源于「思旧」一词的谐音误传，并无实质根据，更不能因此作为道德绑架，甚至提出法律指控的基础。最终，法院依法驳回原告（舅母）的所有诉讼请求。

民俗学家亦解释，正月不理发的习俗，原意是在辞旧迎新之际，将带有「旧」意义的事物一并舍去，以迎接新年，与「保护舅舅」并无直接关联。