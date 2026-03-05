伊朗局势｜被困霍尔木兹海峡惊见导弹横飞 中国海员：GPS失效补给或能坚持1个月

中东战云密布，以色列与美国自上月底起对伊朗发动联合军事打击，导致全球石油运输大动脉霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）被伊朗关闭。数百艘商船滞留，当中包括多艘载有中国海员的货轮。有被困中国海员向内地媒体透露，船上全球定位系统（GPS）受干扰而失灵，且目睹导弹在附近港口横飞，若补给中断，船上物资恐仅能维持约一个月。

导航系统遭干扰补给中断

自2月28日冲突爆发后，多名受困于波斯湾内的中国海员表示，其所在的船只导航系统出现异常。GPS信号提供的位置与时间均出现严重偏差，严重影响航行安全。部分港口因安全局势一度暂停商船停靠，令补给问题成为一大隐忧。

在阿联酋杰贝阿里港（Jebel Ali Port）滞留的湖北籍海员彭先生称，其船只邻近一个美军补给基地。战事爆发后，船上GPS随即失效，「位置、时间全在乱飘」。他指，船上的中国「北斗」导航系统尚算正常，但偶尔亦会中断信号。

另一名受困的林船长亦表示，从科威特驶出后，船上的GPS、北斗及俄罗斯的格洛纳斯（GLONASS）系统均无信号，一度只能依靠雷达及肉眼观测辅助航行。

亲睹导弹袭击美军基地冒烟

除了航行困难，人身安全亦是海员面临的最直接威胁。彭先生忆述，2月28日晚，他目睹多枚导弹及拦截弹划破港口夜空，部分导弹更落入附近的美军基地，引发火灾及浓浓黑烟。

他续指：「（导弹）被拦截后落到海里，距离我们只有200多米，吓得我们都不敢在房间里睡觉。」

另一名被困杰贝阿里港的梅先生亦表示，曾目睹导弹击中旁边的美军基地仓库，此后数日空袭频繁，形容「旁边的集装箱船差几米就被炸到」。为求安全，船员在收到当地政府的空袭预警后，便会躲进船舱生活区暂避。

中方吁停火

目前，部分受困船员已向船东申请战争区域补贴，并在港口补充了生活物资，等待局势明朗。然而，原定前往伊朗港口的航运计划已基本搁置。

伊朗官方媒体法尔斯通讯社引述军方消息称，霍尔木兹海峡已完全处于伊朗海军控制之下，并强调在禁止航行令发出后，所有船只已无法通过。

中国外交部发言人毛宁于3月4日表示，霍尔木兹海峡是重要的国际贸易通道，维护地区安全稳定符合国际社会共同利益。中方敦促各方立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级。