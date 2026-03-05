Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两会2026︱《政府工作报告》不足1000字简略版 3分钟一文睇清重点

更新时间：10:44 2026-03-05 HKT
发布时间：10:44 2026-03-05 HKT

3月5日，李强总理向十四届全国人大四次会议作政府工作报告，只要花数分钟，就能清楚了解当中重点：

一、2025年工作回顾

国内生产总值增长5%

城镇新增就业1267万人

粮食产量达到1.43万亿斤

新能源汽车年产量超过1600万辆

过去5年

国内生产总值年均增长5.4%

制造业增加值规模连续16年保持全球第一

居民人均可支配收入年均增长5.4%

城镇新增就业累计超过6000万人

二、「十五五」时期主要目标和重大任务

国内生产总值增长保持在合理区间

全社会研发经费投入年均增长7%以上

单位国内生产总值二氧化碳排放累计降低17%

数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到12.5%

劳动年龄人口平均受教育年限提高到11.7年

人均预期寿命提高到80岁

粮食综合生产能力达到1.45万亿斤左右

能源综合生产能力达到58亿吨标准煤

三、2026年经济社会发展总体要求和政策取向

经济增长4.5%-5%
城镇新增就业1200万人以上

居民消费价格涨幅2%左右

粮食产量1.4万亿斤左右

单位国内生产总值二氧化碳排放降低3.8%左右

赤字率拟按4%左右安排，赤字规模比上年增加2300亿元

一般公共预算支出规模将首次达到30万亿元

拟发行超长期特别国债1.3万亿元

拟安排地方政府专项债券4.4万亿元

四、2026年部分工作任务

增收：制定实施城乡居民增收计划，在促进低收入群体增收、增加居民财产性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批务实举措

消费：安排超长期特别国债2500亿元支持消费品以旧换新
投资：拟安排中央预算内投资7550亿元，安排8000亿元超长期特别国债资金用于「两重」建设

新质生产力：打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。深化拓展「人工智能+」

全国统一大市场：综合运用产能调控、标准引领、价格执法、质量监管等手段，深入整治「内卷式」竞争

开放：进一步扩大增值电信、生物技术、外商独资医院等领域开放试点

乡村全面振兴：全面开展第二轮土地承包到期后再延长30年整省试点。开展第四次全国农业普查

新型城镇化：科学有序推进农业转移人口市民化，因地制宜放宽在流入地参加中考报名条件

就业：构建就业友好型发展方式。实施稳岗扩容提质行动

教育：完善免费学前教育政策，增加普通高中学位供给

医疗卫生：居民医保人均财政补助标准提高24元

社会保障：城乡居民基础养老金月最低标准再提高20元。加强初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求

绿色发展：设立国家低碳转型基金，培育氢能、绿色燃料等新增长点

房地产：因城施策控增量、去库存、优供给，探索多渠道盘活存量商品房

