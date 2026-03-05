Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安静公主︱变装网红自爆肛裂屙血 健康再惹600万粉丝关注

即时中国
更新时间：00:01 2026-03-05 HKT
发布时间：00:01 2026-03-05 HKT

短片平台拥有逾660万粉丝的变装网红「安静公主」，自爆大出血染红马桶，初步诊断是肛裂，但因去年接受手术次数太多，被医生强制休养半个月才可进一步检查。消息令「安静公主」的健康状况再惹外界关注。

强制静养半个月始可照肠镜

「安静公主」近日于直播透露，日前在如厕时大量出血要送急症，被诊断出是肛裂，需要接受胃肠镜进一步检查，但因她2025年曾经历多次手术，目前身体仍极虚弱，强制「安静公主」静养半个月，才做上述检查，以免她身体崩溃，目前只能以药物纾缓症状。

00后的「安静公主」以独特的可爱变装影片，在网络迅速走红，2024年11月生日时，获粉丝送出高1.6米，价值达20万人民币的城堡蛋糕庆生，更在全国大城市、美国纽约及马来西亚等地，安排300多个大屏幕为她「贺寿」，声势一时无两。

生12厘米肿瘤1年四度开刀

但去年3月，人气持续高涨的她，在直播中突然因腹部剧痛要临时中止，之后诊断出腹部长有12厘米的肿瘤，自此大幅减产，接受治疗。

据「安静公主」透露，已前后做了4次手术，最长一次做了6小时，体重急降至42公斤。

由于持续发低烧、药物副作用令她难以正常进食，出入需要用轮椅，单耳接近失聪，说话稍多便易有咳嗽。

「安静公主」近期曾表示，体力「勉强恢复」，但仍无法支持跳舞或长时间活动。如今再传出肛裂，令外界担心她的健康再亮红灯。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
9小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
9小时前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
11小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
9小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美军鱼雷击沉伊朗军舰｜持续更新
即时国际
5小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
5小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
13小时前
苏伟贤与田泰安两及其家人皆已安全登机，正在返港途中。
苏伟贤田泰安登机回港
马圈快讯
9小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
11小时前