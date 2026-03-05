安静公主︱变装网红自爆肛裂屙血 健康再惹600万粉丝关注

短片平台拥有逾660万粉丝的变装网红「安静公主」，自爆大出血染红马桶，初步诊断是肛裂，但因去年接受手术次数太多，被医生强制休养半个月才可进一步检查。消息令「安静公主」的健康状况再惹外界关注。

强制静养半个月始可照肠镜

「安静公主」近日于直播透露，日前在如厕时大量出血要送急症，被诊断出是肛裂，需要接受胃肠镜进一步检查，但因她2025年曾经历多次手术，目前身体仍极虚弱，强制「安静公主」静养半个月，才做上述检查，以免她身体崩溃，目前只能以药物纾缓症状。

00后的「安静公主」以独特的可爱变装影片，在网络迅速走红，2024年11月生日时，获粉丝送出高1.6米，价值达20万人民币的城堡蛋糕庆生，更在全国大城市、美国纽约及马来西亚等地，安排300多个大屏幕为她「贺寿」，声势一时无两。

生12厘米肿瘤1年四度开刀

但去年3月，人气持续高涨的她，在直播中突然因腹部剧痛要临时中止，之后诊断出腹部长有12厘米的肿瘤，自此大幅减产，接受治疗。

据「安静公主」透露，已前后做了4次手术，最长一次做了6小时，体重急降至42公斤。

由于持续发低烧、药物副作用令她难以正常进食，出入需要用轮椅，单耳接近失聪，说话稍多便易有咳嗽。

「安静公主」近期曾表示，体力「勉强恢复」，但仍无法支持跳舞或长时间活动。如今再传出肛裂，令外界担心她的健康再亮红灯。