中共元老宋平辞世享年109岁　提拔胡锦涛获称「政坛最大伯乐」

中共元老、中央政治局原常委宋平4日下午3点36分在北京逝世，享年109岁。宋平一生横跨革命、抗日、建国到改革开放的逾世纪各个重要时期，他曾任周恩来的政治秘书，做过国家计划委员会主任、中共中央组织部部长等职，因在上世纪80年代力荐前国家主席胡锦涛进入权力核心，而被誉为政坛第一伯乐。宋平最后一次公开露面是2022年10月出席中共二十大开、闭幕仪式。

「保守派」与「改革派」桥梁

新华社4日晚的报道形容宋平：「中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，杰出的无产阶级革命家、政治家，党和国家的卓越领导人」。

宋平，原名宋延平，1917年4月24日出生于山东省莒县。少年聪慧，连跳数级，很快念完小学、中学，1935年考入清华大学化学系。

1937年，20岁的宋平加入中国共产党，抗日战争期间，辗转延安、重庆，曾负责宣传工作，并担任周恩来的政治秘书。

中华人民共和国成立后，宋平长期深耕于国家计委，曾任甘肃省委第一书记。文革后，先后出任国家计委主任、国务委员及中组部部长，在那个左右思潮激荡的年代，被视为「保守派」与「改革派」之间的重要平衡者。1989年72岁宋平，同江泽民、李瑞环在中共十三届四中全会上，获增选为政治局常委，宋平排名第五。

宋平仕途中最广为人知的一段，是其主政甘肃的岁月，大力提拔时任甘肃省建委副主任的胡锦涛。在宋平的力荐下，胡锦涛从甘肃调往京城，出任共青团中央书记处第一书记，将这位年轻的干部迅速送上快行线。胡锦涛最终成为中共第四代最高领导人。

中共十四大后，宋平功成身退，偶有出席重大官方活动，如中共党代会、国庆阅兵等，常穿一身中山装亮相。