AI短剧︱《霍去病》¥3000成本2日完成播放5亿次？ 导演亲解画︱有片

即时中国
更新时间：16:01 2026-03-08 HKT
发布时间：16:01 2026-03-08 HKT

AI技术继续颠覆传统产业。内地近日有一套由AI生成的短剧《霍去病》爆红，有报道指10日播放量已逾5亿次，但该剧全由AI生成，全片23分钟，成本只耗3000元人民币，制作时间仅仅两天。有网民惊呼，短剧的逼真程度与制作水准看得人「背脊发凉」。

《霍去病》导演杨涵涵8日出片澄清指，短片并非外传80集，只有两支分别4分钟及6分钟的短片，而且3000元仅是算力成本，未计人力成本，至于制作团队则有近20人。至于5亿播放量被质疑，杨涵涵表示自己也是采信媒体资料，「我个人无法对这个资料精准统计」。

真实得背脊发凉

综合内媒及网上消息，《霍去病》由杨涵涵 AIGC导演，据其在微博透露，短剧是用Seedance 2.0制作完成，整体耗时48小时，成本只要3000元人民币。

《霍去病》描绘汉武帝时代名将霍去病对抗匈奴故事。

相关新闻：AI微短剧变「黄金」︱3集成本仅¥50月入可¥5万？ 内地或现娱乐新赛道

画面从千军万马冲锋陷阵，到角色脸部细微表情与光影层次，也达到电影级水准，有网民留言，影片效果震撼人心，「有种背脊发凉感觉」，难以相信是AI生成。

报道指，《霍去病》利用今年初推出的「纳米漫剧流水线」，完成剧本拆解、智能分镜与画面生成全流程，将特效成本由每秒3000元，压缩至每秒3元，而且效率大幅提升。

过去，传统的高质素横屏剧集，每集成本可达1000万；真人短剧全套的制作成本也要50万至100万元，亦与AI生成的短剧十分悬殊。

 

