两会2026︱人大会议发言人娄勤俭：中美元首外交发挥不可替代引领作用 

全国人大会议新闻发言人娄勤俭4日上午召开中外记者会。有美国记者问到，外界关注伊朗危机会不会影响美国总统特朗普的访华计划，娄勤俭说，元首外交对中美关系发挥著不可替代的战略引领作用，中方愿同美方一道，加强各层级各渠道的沟通，为双方合作开辟更广阔的空间。同时，中方也有自己的原则和底线，将一如既往坚决捍卫自身主权安全发展利益。

娄勤俭重申，中方一贯主张，作为世界两个大国，中美应当相互尊重、和平共处、合作共赢。习近平主席指出，两国做伙伴、做朋友，这是历史的启示，也是现实的需要；中美「相互成就、共同繁荣」是看得见、摸得著的实景。

3月4日，十四届全国人大四次会议在北京人民大会堂举行新闻发布会。新华社

娄勤俭指出，元首外交对中美关系发挥著不可替代的战略引领作用。去年以来，习近平主席同特朗普总统保持经常性沟通，为中美关系巨轮稳健前行校准航向、注入动力。两国关系保持总体稳定向好，受到两国和国际社会普遍欢迎。



事实证明，中美合则两利、斗则俱伤，只要双方不折不扣落实两国元首达成的重要共识，秉持平等、尊重、互惠的态度，拉长合作清单、压缩问题清单，就可以推动两国关系稳定向前发展。



娄勤俭强调，中方愿同美方一道，加强各层级各渠道的沟通，为双方合作开辟更广阔的空间。同时，中方也有自己的原则和底线，将一如既往坚决捍卫自身主权安全发展利益。



他提到，去年全国人大邀请美国国会众议员代表团访华，与美国国会参议员保持对话，派出全国人大青年代表团访美。美方议员的一个普遍感受是，见比不见好，谈比不谈强。全国人大愿同美国国会保持接触交流，从立法机构角度助力中美关系稳定健康发展。希望美国国会能够客观理性看待中国和中国发展，多做有利于中美关系和两国人民友好的事。