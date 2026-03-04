两会2026｜政协委员建议禁止16岁以下使用社交媒体 国外已有先例

内地未成年人沉迷网络及相关风险问题备受关注。全国政协委员于本宏近日建议，应研究制定专门的未成年人社交媒体保护管理规定，明确将16岁设定为注册及使用社交平台的「数字成年年龄」，意味16岁以下青少年或将被禁止使用相关平台，以保障其身心健康。

倡平台强制年龄核验

于本宏在提案中指出，现时未成年人用网呈现低龄化趋势，其中社交娱乐类平台占据他们绝大部分的网络使用时间。与此同时，网络消费低龄化现象亦日益明显，当中更交织着非理性消费及网络诈骗等风险，情况令人忧虑。

为应对上述问题，他提出多项具体建议。首先，应要求所有社交平台运营商，对新注册用户实行强制性的年龄核验，而对于平台上的现有用户，则需逐步完成排查与清理。

全国政协委员于本宏。 人民政协报

其次，他建议应以法律明确平台对低龄账户的法定义务，涵盖多个层面，包括但不限于：必须默认关闭「个性化推荐」功能，以免用户沉溺；禁止在夜间时段向该类账户推送任何讯息；严格限制其私人讯息及直播功能；并须设立连续使用时长的提醒，以及强制中断的机制。

多国早有先例 澳洲实施全球首个禁令

据了解，禁止低龄青少年使用社交媒体的做法，在国际上早有先例。澳洲已于2025年12月，率先实施全球首个针对16岁以下未成年人的社交媒体禁令，违规的网络公司最高可被重罚约5000万澳元（约2.7亿港元）。

此外，马来西亚亦自2026年1月起，禁止16岁以下青少年独自注册或使用社交媒体，若有需要，必须由父母全程陪同。德国、法国、荷兰及新西兰等国家，亦已相继采取不同措施，限制青少年过度使用社交媒体。