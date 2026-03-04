Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

烂片可退款｜杭州戏院新招吸客 20分钟内可「回水」四成

即时中国
更新时间：10:10 2026-03-04 HKT
发布时间：10:10 2026-03-04 HKT

内地戏院业竞争激烈，杭州有戏院推出崭新服务吸纳顾客，承诺观众若在电影开场20分钟内，因观影体验不佳或与期望不符，可申请退回四成票价，冀借此提升服务质素及竞争力。据悉，该措施自本月一日试行以来，暂未有观众提出退票要求。

六成需上缴故未能全额退款

据内媒报道，杭州西田城时代联合影城早前公布，将于3月1日至4月30日期间，试行「观影体验不佳，20分钟内可退40%票价」的服务。该影城的营运副经理周明慧周一（2日）回应查询时确认，观众在电影放映后20分钟内，若认为影片不似预期，或因临时有事需提早离场，均可凭当日有效戏票到前台办理退款。

2月23日，在江苏省连云港市连云区一家影城，观众从电影海报旁走过。新华社
2月23日，在江苏省连云港市连云区一家影城，观众从电影海报旁走过。新华社

至于退款比例为何定于四成，影院方面解释，由于票价收入的六成需上缴予电影发行方及院线，戏院无法自行决定全额退款，故只能退回其可支配的四成金额。

周明慧表示，推出此项措施主要有两大目的。其一，是希望在电影不符观众预期，或观众有突发状况无法继续观看时，能尽量减低其经济损失。其二，则是鉴于周边戏院林立，竞争压力颇大，期望能透过提供差异化的优质服务，突围而出。

据周明慧透露，自措施于3月1日推行至今，影院已放映近70场电影，但并未接获任何退票申请。

