伊朗局势‧分析︱学者：伊朗供应中断 恐加大中国化工产业压力

中东战火升温，导致霍尔木兹海峡的航运被迫中断，从中东向中国运输原油的成本飙升至历史最高纪录。中国外交部星期二（3月3日）敦促各方立即停止军事行动，避免紧张事态升级，维护霍尔木兹海峡的航道安全。

中国人民大学国际关系学院教授崔守军对《星岛》分析，一旦这个占全球20%原油运量的咽喉被切断，中东恐陷入将全球经济拖下水的「全面战争」。短期来看，伊朗原油供应中断将加大中国中下游化工产业链成本压力；但中长期而言，伊朗局势稳定后，中国仍将是其重要原油合作伙伴。

1/3中国原油经霍尔木兹海峡输出

受冲突影响，全球能源命脉霍尔木兹海峡的石油运输几乎停摆。中国约三分之一的原油供应经由这条水道运输。

通过霍尔木兹海峡运输的石油约占全球石油运输总量的20%。路透社

外交部发言人毛宁3日主持例行记者会，针对霍尔木兹海峡航道受阻的提问表示，能源安全对世界经济非常重要，各方都有责任确保能源供应稳定畅通。中国敦促各方立即停止军事行动，避免紧张事态升级，维护霍尔木兹海峡的航道安全，防止对全球经济造成更大影响。

学者：伊朗局势大机会转入长期消耗状

据彭博社报道，资深天然气行业高管称，中国正向伊朗官员施压，要求避免采取任何可能扰乱卡塔尔天然气出口，或其他经霍尔木兹海峡运输的能源货运的行动。

学者崔守军分析，从当前军力投射与地缘结构来看，伊朗局势大概率会转入一种长期消耗状态。伊朗深埋地下的核心军工与核设施难以被一次性「清零」。美以将针对伊朗境内关键基础设施「剥夺性打击」，伊朗则利用中远程导弹和无人机蜂群，对美军驻中东的各个固定基地节点以及以色列本土，进行常态化饱和式袭扰。

他强调，中国每天超500万桶原油途经霍尔木兹海峡，一旦断航，暴涨的战争险保费和绕行好望角的物流成本，将推高全球油价。中国的能源供给安全恐受到冲击，油价的暴涨也将会带来输入性通胀，冲击中国以出口为导向的制造业毛利率。

