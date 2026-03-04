两会2026｜全国政协会议开幕 王沪宁：今年聚焦「十五五」开局建言

全国政协十四届四次会议今日下午3时率先登场，由中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁发表全国政协常委会工作报告，总结一年来的工作。

下午3时，国家主席习近平、国务院总理李强等领导人陆续进场。

会议通过政协第十四届全国委员会第四次会议议程后，由王沪宁代表政协第十四届全国委员会常务委员会作工作报告。

过去一年工作成果丰硕

王沪宁表示，全国政协过去一年紧密围绕国家发展大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，各项工作取得新成效。据统计，全年共举办各类协商议政活动近百场，收到提案近六千件，办复率高达99.9%，充分彰显专门协商机构在中国式现代化进程中的重要作用。

在刚过去的2025年，面对复杂的内外形势，国家顺利完成全年经济社会发展主要目标，实现「十四五」圆满收官。全国政协在此背景下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣中心、服务大局，为国家顶压前行、向新向优发展贡献智慧和力量。

过去一年，政协委员履职积极性高涨。全年共收到委员提案5992件，经审查立案5061件。同时，委员们积极反映社情民意，共收到资讯来稿逾7.5万篇，当中超过1.7万篇获采用，编报的资讯刊物获得中央领导批示逾千人次，议政建言成果显著。

深入基层服务为民

全国政协亦著力将履职工作与服务社会结合。全年共开展委员履职「服务为民」活动超过6700项，并组织了逾万项联络界别群众活动，参与委员超过2.1万人次，服务群众逾400万人次，深入基层听取民意，协助解决实际问题，切实做到「人民政协为人民」。整体而言，委员参与各项协商、视察、调研等活动的总人次亦相当踊跃，体现了新时代政协委员的责任与担当。

王沪宁指出，全国政协过去一年的工作重点，主要从四个方面下功夫，包括坚持中国共产党的全面领导、聚焦「十五五」规划建言献策、发挥专门委员会与界别作用，以及持续改进工作作风，全面提升履职效能。

针对「十五五」深入调研

他表示，助力科学制定「十五五」规划是政协去年的核心任务。为此，全国政协召开了专题议政性常委会会议，并由主席会议成员牵头，围绕增强经济韧性与安全水平等重大战略问题，完成了54项专题研究，形成一批高品质建言成果。中共二十届四中全会召开后，政协迅速组织各层级学习，透过报告会、理论研讨及集中轮训等方式，实现政协委员和机关干部学习全会精神的全覆盖。

完善机制 巩固基础

王沪宁指出，为巩固履职基础，政协著力发挥专门委员会的基础性作用和界别的特色作用。年内修订了专门委员会通则，进一步明确其职责任务。同时，为加强界别联系，召开了20场界别委员座谈会，超过500名委员参与，形成的72件交办事项已全部落实。政协亦制定了发挥界别作用的意见，推动界别协商、提案等工作有序实施，以提高专门协商机构的整体效能。

在内部建设上，王沪宁表示，政协坚持党的全面领导，严格执行「第一议题」制度，及时学习习近平总书记重要讲话及中央决策部署，并严格执行重大事项请示报告制度，自觉践行「两个维护」。

此外，政协亦深入贯彻中央八项规定精神，大力营造风清气正的氛围。透过一体推进学习、查摆、整改，明确并落实了84项整改措施。同时，严格精简文件会议，加强对调查研究工作的统筹，切实为地方和基层减负，持续纠正「四风」，树立新作风。

王沪宁在工作报告中表示，全国政协过去一年为全面履行职能，主要进行了以下多政工作。

为「十五五」规划深度建言

他指，全国政协将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想置于首位，以确保思想、意志与行动的统一。年内举办了多次理论学习中心组集体学习及常委会学习讲座，并召开44场学习座谈会，超过2000人次委员参与。

为深化理论研究，政协组织了94项关于新质生产力、扶贫脱贫等重要论述的课题研究。委员读书活动持续深入，线上线下研学共75次，逾3300人次委员参加。相关理论研究成果丰硕，在《人民日报》、《求是》等中央级媒体发表文章逾400篇，为政策制定提供了坚实的理论支撑。

服务科学决策是政协履职的重心。过去一年，政协聚焦推进中国式现代化，举办了包括专题议政性常委会会议、双周协商座谈会、远程协商会等近百场形式多样的协商活动。议题涵盖深化经济体制改革、发展新质生产力、优化营商环境、粤港澳大湾区规则衔接等多个关键领域。

为确保建言的质量，政协充分发挥调查研究的基础性作用，全年共开展视察考察调研104项。同时，圆满完成了连续五年围绕「十四五」规划实施的民主监督任务，并向中共中央报送了相关成果。

创新制度建设

为提升工作水平，全国政协著力于制度化、规范化建设，全年共制定修订了包括协商工作规则、提案工作条例等在内的37项规章制度。在提案工作方面，强调「不在多而在精」，加大了审查力度，并由主席会议成员牵头督办29个重点提案，确保提案办理的质效。

在媒体宣传方面，政协推进媒体融合发展，重点宣传「十四五」时期的发展成就，全年共刊发重要履职活动及委员履职报导近6000篇。此外，还举办了「委员科学讲堂」、「文史讲堂」等活动，积极服务社会。

港澳委员积极入校园「讲国情」

作为大团结大联合的组织，全国政协积极促进政党、民族、宗教、阶层及海内外同胞「五大关系」的和谐。年内，政协党组成员与党外委员谈心交流超过300人次，并支持各民主党派和无党派人士在政协平台履职。

在港澳工作方面，政协组织委员就「支持港澳更好融入国家发展大局」等议题进行视察考察，66名港澳委员更深入校园，举办了107场「讲国情」活动。同时，积极拓展对外友好交往，全年开展各类对外交往活动210场，涉及129个国家及国际组织，有效服务了国家的总体外交大局。

严格控制「三公」经费

在自身建设方面，政协压实全面从严治党责任，加强委员服务管理，依照章程撤销了24人的委员资格，并严格控制「三公」经费，努力建设模范机关。

王沪宁在报告中不讳言工作中存在的不足之处。当中主要包括三个方面：一是协商议政的深度仍有待加强；二是委员的主体作用和界别的特色作用发挥得还不够到位；三是制度的建设与落实环节仍然存在薄弱之处。政协方面表示，将对这些问题高度重视，并在今后的工作中认真加以改进，以期推动履职工作迈上新台阶。

2026年首务：聚焦「十五五」开局

之后，他在报告中明确指出，2026年是「十五五」规划的开局之年，意义重大。人民政协的首要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟「两个确立」的决定性意义，坚决做到「两个维护」，为实现规划的良好开局广泛凝聚共识、智慧与力量。

为此，政协将毫不动摇地坚持中国共产党的全面领导，将其贯穿于政治协商、民主监督、参政议政的全过程，确保政协事业发展的正确政治方向。

在思想建设方面，政协将持续推动党的创新理论学习，建立常态化、体系化的学习研究机制。透过理论学习的深化，巩固各党派团体和各族各界人士团结奋斗的共同思想政治基础。报告强调，要多做宣传政策、解疑释惑、稳定预期、坚定信心的工作，唱响改革发展的主旋律。此外，今年将办好纪念孙中山先生诞辰160周年活动，并加强对外友好交往，致力讲好中国故事。

力求前瞻性建言

围绕「十五五」规划的实施进行议政建言，将是今年政协履职的核心。报告要求，要实施好2026年的协商计划，紧扣规划中确定的重大任务和战略举措，深入调查研究，进行深度协商。

政协将聚焦在基本实现社会主义现代化过程中的重大理论和实践问题，鼓励开展跨专门委员会、跨界别、跨学科的专题研究，力求形成具有前瞻性、针对性及可操作性的对策建议。同时，要围绕经济、科技、民生等重点领域，实事求是地反映社情民意。在监督方面，将实施好「十五五」时期的民主监督工作计划，以协商式监督助推中央重大决策部署的贯彻落实。

强化委员主体作用

报告对广大政协委员提出了更高要求，强调要充分发挥委员的主体作用。委员们被要求珍视其政治身份与崇高荣誉，坚守为国履职、为民尽责的使命情怀。报告敦促委员们必须不断学习，提高思想认识水平和履职本领，同时要守法遵章，砥砺作风，廉洁自律。报告特别指出，要把「严的氛围、正的风气」牢固树立起来并长期坚持，推进作风建设常态化、长效化。

最后，报告发出号召，呼吁全体委员紧密团结在以习近平为核心的中共中央周围，同心同德，勇毅前行，共同为推动新时代人民政协事业的高品质发展、为建设社会主义现代化国家贡献智慧和力量。

王沪宁完成报告后，由全国政协副主席何报翔报告十四届三次会议以来的提案工作情况。他指，全国政协过去一年提案工作成果丰硕，共收到提案近六千件，立案超过五千件，办复率高达99.9%。提案内容紧扣国家发展大局，围绕经济、政治、文化、社会及生态文明建设「五位一体」总体布局，为「十四五」规划圆满收官及「十五五」规划的谋篇布局，发挥了积极作用。

他指，全国政协在2025年共收到提案5992件，经审查立案5061件，当中委员提案占绝大多数。各承办单位高度重视办理工作，通过深化沟通协商，提案办理质量进一步提高。

经济民生为重中之重

从提案内容分布来看，经济建设与社会建设是委员最为关注的领域。经济方面提案逾2500件，聚焦于建设现代化产业体系、推动科技自立自强、扩大内需及高水平对外开放等。当中，关于发展先进制造业、布局人工智能等未来产业、加强关键技术攻关以发展「新质生产力」的建议，为巩固实体经济、培育新增长点提供了重要参考。

社会建设方面的提案数量亦超过1600件，议题贴近民生，涵盖促进高校毕业生就业、健全养老及医疗保障体系、推进健康中国建设，以及应对少子化、老龄化等挑战。这些提案为深入实施就业优先战略、完善多层次社会保障体系、优化公共服务等提供了建设性意见。

文化生态政治建设并进

此外，文化、生态及政治建设方面的提案亦为数不少。文化提案围绕增强文化自信、推动文旅深度融合等献策；生态文明提案则就绿色转型、污染防治、推进「碳达峰」等提出建议，部分已被相关法规及政策吸纳。政治建设方面的提案则涉及推进法治建设、提升国家治理能力等，为建设更高水平的平安中国建言。

为提升提案工作的质效，全国政协去年亦著力于强化内部机制。通过修订提案工作条例，完善主席会议督办重点提案的工作机制，并鼓励委员深入基层调研，以提升提案的「含金量」。



