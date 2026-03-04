两会2026 ｜人大会议发言人娄勤俭谈国际局势 「任何国家不能在世界我行我素」

十四届全国人大四次会议明日（5日）开幕，将发表政府工作报告及「十五五」规划纲要草案等。十四届全国人大四次会议3月4日上午举行预备会议，通过了十一项大会议程。大会新闻发言人今日（4日）中午12时，在人民大会堂举行新闻发布会，在大约1小时45分钟的记者会上，大会发言人娄勤俭回应多名记者提问，当中涉及包括国内经济、中美关系、世界局势，甚至香港经济发展等。

第十四届全国人民代表大会第四次会议将于明日（5日）在北京人民大会堂正式揭幕。大会新闻发言人娄勤俭今日在新闻发布会上，详细介绍了本次为期8天的会议议程，并就国内经济、中美关系、中东局势、香港发展等一系列中外记者关心的热点问题，逐一作出回应。娄勤俭向香港大派「定心丸」，强调中央将继续出台更多惠港政策；同时，他亦就日本领导人早前的涉台错误言论，表达了中方的坚决反对立场。

会议为期8天 聚焦「十五五」规划与生态环境法典

在今日中午举行的发布会上，娄勤俭首先宣布，十四届全国人大四次会议将于3月5日上午开幕，3月12日下午闭幕，会期8天，共安排3次全体会议。本次大会的一项核心议程，是审查「十五五」规划纲要草案。娄勤俭表示，「十五五」时期是中国基本实现社会主义现代化、夯实基础、全面发力的关键时期，规划纲要草案将提请大会审查批准，使党的主张通过法定程序，转化为国家意志和人民共同行动。

此外，本次大会还将审议国家发展规划法草案，以及备受关注的生态环境法典草案。娄勤俭介绍，生态环境法典是中国第二部以「法典」命名的法律，旨在对现有的生态环境法律制度进行系统整合、编订纂修，以适应中国进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，用最严格的制度、最严密的法治保护生态环境。

香港「由治及兴」成果骄人 中央将续推惠港政策

在回应凤凰卫视记者关于香港发展的提问时，娄勤俭对香港过去一年的表现给予高度评价。他表示，在中央的大力支持及特区政府的带领下，香港「由治及兴迈出新步伐」，著力拼经济、谋发展，取得了骄人成就。

娄勤俭特别列举了多项数据，力证香港的独特优势依然稳固，当中包括：全球金融中心指数评分排名世界第三、港股IPO（新股集资）规模按年上升两倍，高居全球第一、经济自由度排名世界第一，世界竞争力重返全球前三、世界人才排名大幅跃升至全球第四、亚洲第一等等

展望未来，娄勤俭重申国家主席习近平在新年贺词中强调的，要坚定不移贯彻「一国两制」方针。他透露，「十五五」规划《建议》已明确提出，「巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，支持香港建设国际创新科技中心」，以及「支持港澳打造国际高端人才集聚高地」。他更进一步承诺，下一步，中央将在「十五五」规划中，对支持香港发挥独特优势和重要作用作出进一步部署，并将「继续出台更多惠港政策措施」。

娄勤俭最后强调：「在新的起点上，香港一定能够充分发挥『背靠祖国、联通世界』的独特优势，牢牢把握『国家所需、香港所长』的结合点，在融入和服务国家发展大局中实现自身更好发展，在中国式现代化进程中实现新跃升。」

坚决反对日方涉台言论 警告外部势力勿干涉内政

在回应新加坡《联合早报》关于中日关系及周边外交的提问时，娄勤俭的态度则显得异常强硬。他重申，中国始终将周边置于外交全局的首要位置，致力于促进地区和平稳定。

然而，话锋一转，他直接点名批评日本。娄勤俭强调：「维护国家主权、安全、发展利益是所有对外交往的出发点和落脚点。台湾问题是中国的内政，是中国核心利益中的核心。」他明确指出：「日本领导人发表涉台错误言论，中方对此坚决反对。」

他发出严厉警告：「中国人民决不允许任何外部势力干涉中国内政，坚决维护国家主权、统一、领土完整。」

中美关系：合则两利、斗则俱伤 愿加强沟通

对于《彭博社》记者关于中美关系的提问，娄勤俭则释放出相对温和但有原则的信号。他表示，中方一贯主张，作为世界两个大国，中美应当相互尊重、和平共处、合作共赢。他引述习近平主席的讲话，称两国做伙伴、做朋友，是「历史的启示，也是现实的需要」。

娄勤俭肯定了元首外交对中美关系的战略引领作用，认为去年以来，两国关系保持了总体稳定向好。他重申：「事实证明，中美合则两利、斗则俱伤。」他表示，只要双方不折不扣落实两国元首的重要共识，秉持平等、尊重、互惠的态度，「拉长合作清单、压缩问题清单」，就可以推动两国关系稳定向前发展。

他表示，中方愿意同美方一道，加强各层级、各渠道的沟通，为双方合作开辟更广阔空间。但同时，他也强调：「中方也有自己的原则和底线，将一如既往坚决捍卫自身主权、安全、发展利益。」

高度关注伊朗局势 呼吁立即停止军事行动

针对土耳其媒体关于中东局势的提问，娄勤俭明确表达了中方对伊朗局势的高度关注。他表示：「伊朗国家主权、安全和领土完整应该得到尊重。中方呼吁立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，恢复对话谈判，维护中东地区和平稳定。」他承诺，中方愿意为此继续发挥负责任大国的作用。

他进一步阐述了中国的全球治理观，指出任何国家都没有控制国际事务、主宰他国命运的权力，更不能在世界上我行我素，「和平发展、合作共赢才是人间正道」。他重申，中国作为联合国安理会常任理事国，将坚定维护联合国权威和地位，践行真正的多边主义。

国内经济：消费成主引擎 促民营经济发展决心不变

在内政方面，娄勤俭亦就国内经济及民营经济发展等问题作出回应。他指出，2025年中国消费市场规模稳步扩大，社会消费品零售总额首次突破50万亿元，消费对经济增长的贡献率达到52%，成为拉动经济的主引擎。他预告，今年将继续坚持扩大内需，大力提振消费，并透过促进就业、完善社保体系等方式，增强居民的消费能力和意愿。

对于民营经济，娄勤俭强调，党和国家促进民营经济发展的基本方针政策「一以贯之，不能变，也不会变」。他表示，自去年《民营经济促进法》实施以来，国家已推出150多项配套制度，并清理了1400多件不利于民营经济发展的规范性文件，旨在营造更良好的营商环境。他相信，随著法律的进一步落实，民营经济的前景将更加广阔。