烟台唐狗跌入废井3年 救援近40次终见天日︱有片

更新时间：07:30 2026-03-04 HKT
内地虽然没有动物保护法，令虐杀猫狗的人常免受刑责，但同时有许多动物义工默默为拯救小生命而努力。山东有一只小唐狗3年前跌入废弃深井，爱心人士永不放弃，经近40次尝试，终于把小狗带回地面，重见天日。

靠善心民众投喂续命

综合内媒报道，2023年有一只白色唐狗意外跌落山东烟台一个已废弃的深井内，民众发现后，一直试图拯救，但终告失败。

据烟台花臂动物救援队成员赵先生指，由于废井深达40-50米，井口狭窄，管道又陡滑，井底通道又复杂，小狗每遇陌生人便即躲入井道，3年多来，已尝试近40次施救也失败。

被困在井内3年的小狗，则一直靠附近好心民众投喂，才存活至今。

近日，动物救援队终于凭制作一个特殊的陷阱，成功将小狗诱入，把牠带回地面。

不过，小狗长年在井下的恶劣环境生活，目前视力已严重退化，现正在宠物医院治疗和观察。

持续3年的救狗大行动，获网民激赞，「对待动物的态度体现一个社会的文明程度」、「真好，谢谢好心人」、「善良的城市，善良的人」、「小狗狗有几个三年，太可怜了又好幸运」、「狗狗的求生意志好强」、「天      不敢相信这在国内  它居然活下来了  最终获救了」、「愿每一条小动物都能被关怀」。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

