极品宝妈︱电扶梯「放飞」玩具车炒低母女 害女婴穿头还称「唔关我事」︱有片

更新时间：19:07 2026-03-03 HKT
发布时间：19:07 2026-03-03 HKT

云南有离谱母亲在超市，放任玩具车在电扶梯「无人驾驶」，导致前放母女被「追尾」撞飞，怀中5个月大女婴更因而跌穿头。肇事母亲之后还嚣张找来6名亲友围堵受害人，表示对方住院「与自己无关」，只肯赔2000元人民币。

肇示者全程未示警未施救

网民「洢诺」1日发片，指2025年9月29日，在云南某超市，遭一名带著小孩的母亲「从后袭击」，导致当时5个月大的女儿被撞飞跌穿头。

据闭路电视影片，事发时「洢诺」抱著女儿步上当地超市一条大电动扶梯落下层，肇事人则拖著一名约1岁男孩准备步上电扶梯，肇事母亲先将手上的大型玩具车放上电扶梯，然后想抱起自己孩子，但玩具车无人握扶下，即迅速往下暴走，从后将「洢诺」母女撞飞，女婴更从母亲怀中直摔落地，由另一在电扶梯的女途人协助救援。

而整个过程，肇事者从未叫喊示警，玩具车酿祸后，亦没有上前援救，只呆站在电扶梯前，任由事故发生。

事后，「洢诺」女儿头部有多处瘀伤及前额撞破，「洢诺」本人亦腰部受伤，母女需要住院，幸检查后女婴没有脑出血。

召6人围堵恐吓卸责

「洢诺」指斥，肇事者在电扶梯的危险举动，直接令她母女受惊受伤，但事后毫无歉意，还曾召唤6名亲友在派出所围堵她，声称她们住院治疗「与我无关」，只肯就事件赔偿2000元。

「洢诺」拒绝和解，将肇事者告上法庭，案件将在3月12日开庭审理。

事件在网上迅速发酵，「洢诺」其中一条影片，声援留言已达5.8万条，点赞达14.7万个，转发近万次。

网民纷斥肇事者同为人母，却无半点同理心，「车滑下去都一声不吭的，等撞到了自己再安稳地下去，怎么有这么坏的人」、「扩大矛盾，拉著超市当第一或者第二被告」、「这人有病吧，自己有娃呢还能做出这样的事来」、「这个黑衣服婆娘不配当人」。

 

