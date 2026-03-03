谷爱凌现身德云社睇相声 尝北京地道美食

在2026米兰冬奥会上再创佳绩的自由式滑雪运动员谷爱凌，近日已返回北京，展开其赛后假期。行程期间，她不仅亲赴赛场观赏女排赛事，更到访德云社欣赏传统相声，并品尝地道京菜，悠闲享受生活。

观赏女排赛事

在刚结束的米兰冬奥会中，谷爱凌为中国代表团勇夺一金二银。连同上届成绩，她在两届奥运会中已累积三金三银，共六枚奖牌，刷新了女子自由式滑雪项目的奥运奖牌历史纪录。

相关新闻：贝森特批代表中国如同出卖美国 谷爱凌：我赢了才变政治出气袋

相关新闻：冬季奥运︱胡锡进批美方捧刘美贤踩谷爱凌 「小肚鸡肠真的很low」

赛后，谷爱凌短暂停留米兰参与商业活动，随后转赴北京。在出席冬奥会总结大会后，她正式开始其个人假期，深入体验北京的城市生活与文化。

根据谷爱凌在社交媒体分享的相片，她于2月28日晚现身北京越野光彩体育馆，观赏了全国女排超级联赛的季后赛事，见证主场作赛的北京北汽女排对阵河南双汇女排。

相关新闻：冬季奥运︱谷爱凌今届首夺个人金牌 赛后始知外婆往生即泪崩

翌日，她偕母亲谷燕前往德云社位于三里屯的剧场，观看德云一队的相声演出，显示出其对中国传统表演艺术的浓厚兴趣。此外，她亦分享了在餐厅包厢内享用饺子等京式美食的相片。

尽管正值假期，谷爱凌仍不忘保持体能训练，并分享了自己汗流浃背的健身照片，展现出高度的自律精神。