Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元宵月全食︱下次要等到2072年 中国东部将有机会目睹初亏至复圆过程

即时中国
更新时间：12:02 2026-03-03 HKT
发布时间：11:37 2026-03-03 HKT

今天（3日）是正月十五元宵节。今年元宵夜一场月全食将在夜空上演，天文专家表示，对中国民众而言，21世纪可见的元宵「红月」，仅有2007年、2026年和2072年三次。2026年这次元宵月全食的观测条件极佳，堪称数十年一遇的绝佳机会。此次月全食全过程是香港时间下午5:50至晚上9:18，不需要熬夜就可以欣赏。

三大因素叠加 成就元宵「红月」奇观

中国科学院紫金山天文台科普主管王科超解释，元宵节与月全食的相遇极为难得，需要朔望月周期、月食周期及农历历法规则三者精确配合。

月全食的成因是月球、地球与太阳运行至同一直线，月球完全进入地球本影所致。然而，由于月球与地球的轨道存在约5.15度夹角，多数满月会从地球本影上方或下方掠过，故并非每月皆有月食。天文统计显示，21世纪全球月全食平均约14个月发生一次，但同一地区需约3年才能观测到一次。

此外，月全食必发生于「望」（即满月）之日，但受农历规则所限，「望」可出现于农历十四至十七的任何一天，并非固定在十五。元宵节则固定为正月十五，这进一步降低了两者重叠的机率。

本世纪仅三次中国境内可见

综合上述各项因素，月全食落于正月十五的机率极低。在21世纪的一百年间，此类巧合仅发生5次，分别在2007年、2008年、2026年、2054年和2072年。

若再考虑地理位置及月出时间，对于中国境内的观测者而言，机会更为珍贵。2008年及2054年的元宵月全食发生时，中国正值白昼，故无法观测。因此，本世纪内中国公众可见的「元宵红月」，仅有2007年、2026年及2072年三次。与2007年仅能于清晨观测到「带食月落」相比，2026年是次月全食的观测条件堪称绝佳。王科超建议，市民不妨把握此数十年一遇的良机，与家人亲友一同仰望星空，共享此刻天象与佳节带来的圆满与美好。

是次月全食的详细时间（北京时间）如下：

初亏：17时50分
食既（全食开始）：19时04分
食甚（全食高峰）：19时34分
生光（全食结束）：20时03分
复圆：21时18分

本港多云但仍有机会欣赏

对于中国而言，东部地区因月升时间较早，将有机会目睹由初亏至复圆的完整过程。中西部地区月升时间则较晚，月亮升起时月食经已开始，虽会错过初段，但仍可观赏到从全食到复圆的精彩天象，即「带食月出」。

据香港天文台，只要天气良好，在开阔的地点（尖沙咀海滨长廊至星光大道一带、中西区海滨长廊或鲗鱼涌公园、新界的大美督主坝及白石角海滨长廊均是绝佳的欣赏红月胜地。）就可以欣赏到元宵月大部分的过程。根据香港天文台今日最新天气预报，本港受高空扰动影响，今晚大致多云，有几阵骤雨及雷暴。不过，但由于全食过程持续近一小时，市民仍大有机会在云层飘过之间，一睹血月风采。

值得一提，香港天文台将透过YouTube频道实时播放本次的月全食，即使足不出户市民亦可以欣赏。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
20小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:10
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
14小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
21小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
19小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
18小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
3小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
15小时前
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
海外置业
6小时前