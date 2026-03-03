元宵月全食︱下次要等到2072年 中国东部将有机会目睹初亏至复圆过程

今天（3日）是正月十五元宵节。今年元宵夜一场月全食将在夜空上演，天文专家表示，对中国民众而言，21世纪可见的元宵「红月」，仅有2007年、2026年和2072年三次。2026年这次元宵月全食的观测条件极佳，堪称数十年一遇的绝佳机会。此次月全食全过程是香港时间下午5:50至晚上9:18，不需要熬夜就可以欣赏。

三大因素叠加 成就元宵「红月」奇观

中国科学院紫金山天文台科普主管王科超解释，元宵节与月全食的相遇极为难得，需要朔望月周期、月食周期及农历历法规则三者精确配合。

月全食的成因是月球、地球与太阳运行至同一直线，月球完全进入地球本影所致。然而，由于月球与地球的轨道存在约5.15度夹角，多数满月会从地球本影上方或下方掠过，故并非每月皆有月食。天文统计显示，21世纪全球月全食平均约14个月发生一次，但同一地区需约3年才能观测到一次。

此外，月全食必发生于「望」（即满月）之日，但受农历规则所限，「望」可出现于农历十四至十七的任何一天，并非固定在十五。元宵节则固定为正月十五，这进一步降低了两者重叠的机率。

本世纪仅三次中国境内可见

综合上述各项因素，月全食落于正月十五的机率极低。在21世纪的一百年间，此类巧合仅发生5次，分别在2007年、2008年、2026年、2054年和2072年。

若再考虑地理位置及月出时间，对于中国境内的观测者而言，机会更为珍贵。2008年及2054年的元宵月全食发生时，中国正值白昼，故无法观测。因此，本世纪内中国公众可见的「元宵红月」，仅有2007年、2026年及2072年三次。与2007年仅能于清晨观测到「带食月落」相比，2026年是次月全食的观测条件堪称绝佳。王科超建议，市民不妨把握此数十年一遇的良机，与家人亲友一同仰望星空，共享此刻天象与佳节带来的圆满与美好。

是次月全食的详细时间（北京时间）如下：

初亏：17时50分

食既（全食开始）：19时04分

食甚（全食高峰）：19时34分

生光（全食结束）：20时03分

复圆：21时18分

本港多云但仍有机会欣赏

对于中国而言，东部地区因月升时间较早，将有机会目睹由初亏至复圆的完整过程。中西部地区月升时间则较晚，月亮升起时月食经已开始，虽会错过初段，但仍可观赏到从全食到复圆的精彩天象，即「带食月出」。

据香港天文台，只要天气良好，在开阔的地点（尖沙咀海滨长廊至星光大道一带、中西区海滨长廊或鲗鱼涌公园、新界的大美督主坝及白石角海滨长廊均是绝佳的欣赏红月胜地。）就可以欣赏到元宵月大部分的过程。根据香港天文台今日最新天气预报，本港受高空扰动影响，今晚大致多云，有几阵骤雨及雷暴。不过，但由于全食过程持续近一小时，市民仍大有机会在云层飘过之间，一睹血月风采。

值得一提，香港天文台将透过YouTube频道实时播放本次的月全食，即使足不出户市民亦可以欣赏。

