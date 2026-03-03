两会2026．直播︱全国政协十四届四次会议会期7天 3月11日上午闭幕

北京进入「两会」时间。每年一度的全国政协会议明天（4日）开幕，大会新闻发言人刘结一今日下午3时将在人民大会堂举行新闻发布会，介绍今年的会议情况，并回答中外记者提问，预料涉及内地经济、国际外交、两岸及港澳等议题，备受关注。



这也是今年全国两会首场记者会，《星岛头条网》今日下午直播现场情况。

刘结一担任全国政协大会发言人。新华社资料图

央视记者提问。

经济日报记者提问。

人民日报记者提问。

15:47

在「办得好」方面，承办单位高度重视提案办理，积极与委员开展协商交流，推动提案建议转化为务实举措，增进决策的科学化民主化。我举一个例子，针对近些年社会上关注的青少年视力、体质等问题，提出了关于提升儿童青少年体质健康水平的提案，立案后交有关部门办理，并被确定为重点提案。承办单位与提案者座谈交流，多次沟通协商，在出台实施的学生体质强健计划「二十条」举措中，充分吸纳提案中的意见建议。这件提案为推动五育并举、融合育人发挥了积极作用。像这样的例子还有很多。

在「督得好」方面，坚持主席会议审定重点提案选题、主席会议成员牵头督办重点提案、主席会议听取年度重点提案督办落实情况汇报的制度机制。把提案督办与协商议政活动、年度重点工作相结合，通过视察调研、提案办理协商会、走访承办单位等方式，完成重点提案选题所涉及的300多件提案以及700件其它提案的督办工作，有效提升提案办理质效。



15:46

刘结一表示，提案工作是人民政协的一项全域性工作，是人民政协履职尽责的重要方式，是全过程人民民主的生动实践。

2025年全国政协在提高提案工作质量方面进行有益探索和创新，在「提得好」、「办得好」和「督得好」方面取得明显成效。

在「提得好」方面，提高政治站位，加强理论武装，最佳化知情明政安排，通过多种形式帮助提案者及时精准了解情况，把握发展规律，围绕「国之大者」和民之关切，提出精准度和含金量高的提案。比如，在全面深化改革领域，提出推动标准制度型开放、数智科技人才一体化改革等提案；在培育新质生产力方面，提出推动企业主导产学研深度融合、建设区域科技创新中心、研发垂直类专业大模型等提案；结合纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，提出加强东北抗联革命文物保护利用、弘扬正确二战史观等提案。这些提案反映情况精准、分析问题深入、提出建议扎实，被遴选为全国政协2025年度好提案。



15:43

光明日报记者问，提案工作是人民政协履行职能的重要方式。请问全国政协在提高提案质量、增强办理实效、强化督办协商等方面有哪些有益探索和创新？

全国政协五年提323条监督意见

15:38

对于全国政协就推动民主监督的工作，刘结一指出，过去五年间，全国政协十个专门委员会，分别选取「十四五」规划实施中的重要问题，开展五年一贯、两届接续的专项民主监督。全国政协委员779人次参与这十个专项民主监督，提出323条监督意见。

全国政协针对优化营商环境、推进乡村建设、加强黑土地保护、促进体教融合、推进城乡公共文化服务体系建设等主题深入开展监督。以报告、提案、社情民意信息等方式向有关部门反映监督意见；邀请相关部门参加各类协商会议；主动跟进监督意见办理情况并向委员及时反馈，形成有调研、意见、办理、反馈的工作闭环，助推中共中央决策部署见行见效。

制定全国政协加强和改进民主监督工作实施意见等制度规定，高质量落实中共中央批准的年度民主监督工作计划，坚持主席会议定期听取进展情况、年度向中共中央报告情况等工作机制。

全国政协亦推荐217名全国政协委员担任国家监委、最高人民法院、公安部等部门的特约监督员，制定与纪检监察机关专责监督贯通协调举措，探索建立民主监督信息通报共享机制等，与民主党派中央联合开展民主监督，合力形成高质量监督成果。



15:31

刘结一回应指，2020年，中国脱贫攻坚的全面胜利，历史性解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题，创造出彪炳史册的人间奇迹。国际社会予以高度赞誉，称赞中国为全球减贫作出最大贡献，树立令人鼓舞的榜样。

五年来，中国脱贫地区县县通高速，村村通公路，网路讯号全覆盖，山乡巨变，换了人间，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线，乡村全面振兴取得明显进展。中国脱贫攻坚成果经受住了实践和历史的检验，向世界有力证明，贫困并非不可战胜。

中国脱贫攻坚取得举世瞩目的成就，靠的是中国共产党的坚强领导，靠的是中华民族自力更生、艰苦奋斗的精神品质，靠的是新中国成立以来特别是改革开放以来积累的坚实物质基础，靠的是一任接著一任干的坚守执著，靠的是全党全国各族人民的团结奋斗，走出了一条中国特色减贫道路。

中国是国际减贫事业的坚定倡导者、推动者和贡献者，积极参与国际减贫合作，履行国际减贫责任，为开发中国家提供力所能及的帮助。

例如，与150多个国家、数十个国际组织签署共建「一带一路」合作档案，一大批标志性项目落地生根，不仅促进当地经济发展，还创造了大量就业机会。

亚非欧设逾30个鲁班工坊

在亚非欧地区国家设立30多个鲁班工坊，这位记者朋友所在的非洲地区就有17个，为当地培养了经济社会发展所需的技术技能人才。

在100多个国家推广菌草技术，帮扶贫困民众脱贫致富。邀请一些开发中国家相关人员来中国体验新农村建设，交流乡村治理、产业发展等领域的成功经验与有效做法，为他们探索符合本国国情的减贫之路提供有益参考。

全国政协紧扣中共中央持续巩固脱贫攻坚成果的决策部署，围绕统筹建立常态化防止返贫致贫机制、促进脱贫群众就业增收、健全乡村可持续发展长效机制等议题开展专题调研，提出了完善防止返贫动态监测、提升产业和就业帮扶实效、分层分类帮扶欠发达地区等务实建议，助力激发乡村振兴内生动力、建构现代乡村产业体系、建设宜居宜业和美乡村。

政协委员各展所长，积极投身巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村全面振兴实践：开展习近平总书记关于扶贫脱贫工作的重要论述专题研究，助力建构中国特色反贫困理论学术体系、话语体系；深耕「三农」工作一线，为群众传技术、联资源、解难题，为乡村发展建言献策；通过政协对外交往活动，讲好中国脱贫攻坚故事，与世界分享减贫经验。



减贫是世界难题、千年难题。中国愿意同世界各国携手共建摆脱贫困、共同发展的人类命运共同体，持续为全球减贫事业作贡献。





15:30

几内亚观点网指出，贫困是人类社会久攻不下的顽疾，也是国际社会广泛关注的话题。2020年，中国实现贫困人口全部脱贫。他问，中国对全球减贫事业有什么可供借鉴的经验和做法？全国政协在助力中国脱贫人口致富增收方面做了哪些工作？



15:28

刘结一介绍全国政协事后做的工作表示，全国政协共提交相关提案103件，反映并被采用的社情民意信息65篇，提出加强教育资源前瞻布局、加快世界一流学科建设、强化科技创新引领、完善自主人才培养机制、一体推进教育科技人才发展等意见建议，为有关部门制定政策提供有益参考。

此外，教科领域委员在重大科技任务、关键核心技术攻关中勇挑重担，在产教融合、科教融汇中探索新路，在人才培养模式改革、评价机制创新中先试先行，在普及科学知识、培育创新文化中凝聚共识、激发活力，积极为教育科技人才事业高质量发展贡献力量。



15:27

记者会上，有《科技日报》记者提出，去年三月， 国家主席习近平看望参加全国两会的民盟、民进、教育界委员时，曾要求政协委员更好支持参与教育科技人才体制机制一体改革和发展的实践，为提升国家创新体系整体效能贡献智慧和力量。



15:23

发言人刘结一表示，过去一年，中国经济在严峻的外部环境下展现出强大韧性与活力，经济总量突破140万亿元人民币，增速位居全球主要经济体前列。科技创新成果涌现，而春节假期的消费与出行数据亦彰显了内需市场的巨大潜力。国内游客出游总消费超过8034亿元，与去年同比增加1264亿元；春运全社会跨区域人员流动量预计达95亿人次，相当于全球人均出行1次以上。尽管经济面临挑战，但其基础稳固，长期向好的趋势并未改变。

为此，全国政协在2025年积极履行职能，透过举办宏观经济分析座谈会、专题调研及各类协商平台，聚焦提升宏观经济治理、建设现代化产业体系、促进民营经济发展等关键议题，为政府决策提供参考。同时，政协委员亦致力于政策解读与宣讲，以稳定预期、凝聚共识，将中央决策部署转化为推动高质量发展的实际行动。



15:22

《经济日报》记者问 :2025年中国经济实现了5%的增长，经济社会发展主要目标顺利完成。但舆论也关注外部不确定因素和国内供强需弱等问题给中国经济发展带来的影响。当前经济形势和发展前景如何？全国政协围绕巩固经济稳中向好势头开展了哪些工作？





15:21

助力科学制定「十五五」规划是全国政协2025年工作的重要任务。全国政协围绕「十五五」时期经济社会发展中的关键性决定性因素、中国式现代化建设中需要解决的重要理论和实践问题、新征程上具有趋势性规律性的发展变化和具有前瞻性引领性的战略任务，召开专题议政性常委会会议等协商议政活动，广泛征求委员意见建议，开展多项深度研究、对策研究，提出提案480余件，报送资讯200余篇，开设《政协调研》「十五五」规划建言专题向中共中央、国务院领导同志专报55期，为制定「十五五」规划提供重要参考。



15:20

刘结一表示，「十四五」以来，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，党和国家事业取得新的重大成就。

五年里，全国政协围绕「十四五」规划的实施，主要开展了以下工作：一是扎实开展调查研究。围绕「十四五」规划中涉及的建构高水平社会主义市场经济体制、全面推进乡村振兴、完善新型城镇化战略、最佳化区域经济布局、发展社会主义先进文化、推动绿色发展、实行高水平对外开放、促进人的全面发展、增进民生福祉、统筹发展与安全等重大问题，开展主席会议成员牵头的跨专委会、跨界别的深度研究90多项，开展视察考察调研活动400多次，形成一批高品质研究成果，为规划实施提供了决策参考和智力支援。

二是开展高品质协商建言。坚持协商于决策之前和决策实施之中，聚焦「十四五」规划目标任务落地、重点领域攻坚、堵点难点破解等，制定年度协商计划并组织实施，围绕统筹城乡融合发展、加强生态环境保护、最佳化区域教育医疗资源组态、推进文化自信自强等200多个议题召开各类协商议政活动300多次，提出和报送大量相关提案和资讯，助推决策最佳化和决策落实。三是广泛凝聚智慧和力量。建立健全党员委员联络党外委员、委员联络界别群众制度机制。通过宣讲团、委员讲堂、读书活动等，把「十四五」政策解读到基层，筑牢共同思想政治基础，把各界智慧和力量凝聚到党和国家中心任务上，推动形成完成「十四五」规划目标任务的合力。通过报导委员履职故事、提案故事，展现委员助力「十四五」发展的鲜活实践。



15:17

人民日报记者问，2025年是「十四五」规划收官之年，也是「十五五」规划谋篇布局之年，请介绍一下全国政协在助推高品质完成「十四五」规划目标任务、编制「十五五」规划方面做了哪些工作？



15:16

明天下午的政协大会开幕会上，王沪宁主席将作全国政协常委会工作报告，全面总结一年来的工作。



15:12

刘结一表示，2025年，全国政协坚持中国共产党的全面领导，认真贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣中心大局谋事、聚焦关键问题议政，以高品质协商建言服务高品质发展实践，为推进中国式现代化广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

一是把坚持党的领导贯穿履职全过程各方面，把牢履职正确政治方向。坚持「第一议题」制度，传达学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神和中共中央决策部署，结合政协职责任务完善贯彻落实的常态长效机制，逐件督办落实。严格执行重大事项请示报告制度。持续加强党的创新理论武装，政协党组、主席会议坚持领学促学，常态化开展委员读书、理论学习和政治培训。围绕习近平经济思想、以人民为中心的发展思想等开展理论研究，深刻领悟党的创新理论真理力量，以理论清醒筑牢政治坚定。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，在精文简会、改进调查研究、厉行节约等方面取得积极成效，以优良作风保障高品质履职。

推进中式现代化议政

二是聚焦推进中国式现代化协商议政，服务科学民主决策。认真实施全国政协年度协商计划，紧扣推进中国式现代化和高品质发展中重大战略性、前瞻性问题，围绕制定「十五五」规划、进一步深化经济体制改革、新质生产力发展、全方位扩大国内需求、文化和科技深度融合、完善和创新社会治理等，开展协商议政。主席会议成员等牵头，汇聚界别优势，就增强我国经济韧性和安全水平、推动人工智能健康有序发展、推进绿色低碳转型等重大问题开展专题研究，形成高品质成果。如期完成围绕「十四五」规划实施开展的民主监督任务，助推中共中央重大决策部署落地见效。

三是以改革创新精神做好经常性工作，提高建言质量。落实提案不在多而在精的要求，修订提案工作条例，从选题、内容、成效等方面明确好提案标准，促进提案整体质量提升。统筹开展视察考察调研、联络界别群众、委员履职「服务为民」等活动，政协委员深入一线，见证伟大成就、反映民生诉求、研提对策建议。发挥反映社情民意资讯「直通车」作用，报送事关千行百业、不同群体的近2万篇资讯，为党和政府科学民主决策发挥积极作用。开展中华文明探源工程纪事、抗日战争亲历亲见亲闻史料等的收集和研究利用工作，助力弘扬伟大爱国主义精神、伟大抗战精神。做好大会发言、新闻宣传等工作，多角度展现委员履职成果，为促进党和国家事业发展广聚共识。

四是推进履职能力建设，发挥专门协商机构效能。以工作制度机制建设为引领，更好发挥委员主体作用、专门委员会基础性作用、界别特色作用，推动政协工作提质增效。修订协商工作规则等，健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制。修订专门委员会通则、工作指南，进一步明晰职责、规范运转。召开20场界别委员座谈会，同34个界别的500多名委员面对面交流互动，制定发挥全国政协界别作用的意见，促进界别工作活跃有序开展。推进委员之家、民主之家、团结之家建设，完善委员履职服务管理体系，委员履职热情和参与度持续提升。



15:10

记者开始提问，中央广播电视总台记者表示，习近平总书记要求人民政协「聚焦党和国家中心任务履职尽责」，请问2025年全国政协在坚持中国共产党对人民政协的全面领导，围绕中心大局履职尽责方面做了哪些工作？



15:09

2026年是「十五五」开局之年。全国政协将紧扣党和国家中心任务，围绕「十五五」开好局起好步的重大问题深入协商议政、开展民主监督，为推进中国式现代化广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

全国政协认真贯彻落实习近平总书记重要指示和中共中央部署要求，切实做好本次大会各项筹备工作。昨天闭幕的政协第十四届全国委员会常务委员会第十五次会议，审议通过了大会会议议程（草案）、日程、常委会工作报告、提案情况报告等档案。各项准备工作已经就绪。

全国政协会议为期7天较去年增1天

全国政协十四届四次会议明天下午3时在人民大会堂开幕，3月11日上午闭幕，会期7天，将对三次会议以来的工作进行总结，对今年工作作出部署。主要议程是：听取和审议全国政协常委会工作报告和提案工作情况的报告；列席十四届全国人大四次会议，听取并讨论政府工作报告以及其他有关报告，讨论国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案；审议通过全国政协十四届四次会议政治决议、关于常委会工作报告的决议、关于全国政协十四届三次会议以来提案工作情况报告的决议、关于全国政协十四届四次会议提案审查情况的报告。

大会期间，将举行开幕会、闭幕会以及2次大会发言；在各委员驻地将分别举行多次界别小组会议，部分界别还将举行界别协商会议。开幕会、闭幕会将邀请外国驻华使节旁听。大会将举办3场「委员通道」采访活动。各委员驻地都设立了采访间，为中外记者朋友采访提供服务。全国政协官网新闻中心将及时发布大会有关安排、主要档案和资料资讯，请大家关注。



15:07

刘结一指，本次大会有2500多名中外记者报名采访，表示秘书处将为大家采访报道做好服务。

他指，2025年是「十四五」规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。全国政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟「两个确立」的决定性意义，增强「四个意识」、坚定「四个自信」、做到「两个维护」，全面贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实中共中央决策部署，巩固团结奋斗的共同思想政治基础，围绕「十五五」规划编制、进一步全面深化改革、推动高品质发展等议政建言，为党和国家事业发展作出新贡献。

15:00



全国政协十四届四次会议副秘书长胡衡庐宣布新闻发布会开始，由全国政协十四届四次会议副秘书长刘结一担任政协大会新闻发言人。