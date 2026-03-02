Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

浙江泰顺发生4.2级地震？ 浙江地震局辟谣

即时中国
更新时间：13:00 2026-03-02 HKT
发布时间：13:00 2026-03-02 HKT

浙江省地震局周日（3月1日）辟谣，当地发生4.2级地震，该消息当晚冲上微博热搜。

浙江省地震局周日晚发通报称，据福建地震台网正式测定：3月1日晚9时31分，在福建宁德市柘荣县（北纬27.20度，东经119.88度）发生2.1级地震，震源深度6公里。震中距温州市约118公里，丽水市约139公里，金华市约211公里，衢州市约217公里，杭州市约343公里。

浙江省地震局辟谣当地发生4.2级地震。
通报指出，成都高新减灾研究所未经授权同意，非法发布预警信息，称浙江泰顺发生4.2级地震，引起社会广泛关注。上述时间段浙江省域内无地震事件发生，请社会各界关注该局官方发布渠道，不必恐慌。

事件一度登上微博热搜榜。有IP属地为浙江的网民称，是接壤福建的地方震的。浙江其他地方一点感觉也没有。

