10岁「半半」6岁「香果」两大熊猫2天内相继病死 杭州两动物园闭馆受查
更新时间：12:00 2026-03-02 HKT
杭州官方公告：大熊猫「半半」和「香果」分别于2026年2月9日、10日因病救治无效离世，死因是肠梗阻、肠系膜扭转引发多器官衰竭。两家涉事熊猫馆已闭馆整改，另外两只大熊猫「壹壹」、「春生」已送回专业基地。
据中国大熊猫保护研究中心官微消息，2月28日，杭州市林业水利局、中国大熊猫保护研究中心、成都大熊猫繁育研究基地发布公告，针对两只大熊猫先后死亡，已迅速成立专家工作组对死因开展调查，经尸检化验，确定死亡原因分别为肠梗阻和肠系膜扭转引发多器官功能衰竭。肠梗阻和肠系膜扭转均为大熊猫消化道急腹症，致死率分别高达60%和100%，属圈养大熊猫死亡重大疾病。
当局将对两家动物园开展进一步调查，责令杭州野生动物世界、杭州动物园熊猫馆从即日起闭馆整改。
为确保另外两只大熊猫「壹壹」、「春生」的身体健康，已将牠们分别运返中国大熊猫保护研究中心和成都大熊猫繁育研究基地。
据公开资料，大熊猫半半，雌性大熊猫，2016年10月4日出生于上海野生动物园。大熊猫香果是2020年7月6日出生于成都大熊猫繁育研究基地的雌性大熊猫。
