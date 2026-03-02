伊朗局势｜中国驻以使馆：持港澳护照和台胞证者可登记撤离

中国驻以色列大使馆周日（3月1日）发布撤离登记通知时，列出港澳护照和台胞证持有人可注册登记撤离。

据中国驻以色列大使馆消息，当前，以色列持续遭受导弹、无人机袭击，安全形势严峻，不排除进一步恶化的可能。使馆建议在以中国公民（包括港澳台同胞）在确保安全的前提下，尽快自行转移至以色列境内安全地区（远离特拉维夫、海法、耶路撒冷市中心，远离军事单位、敏感机构和机场、港口、码头、火车站、轻轨等大型交通枢纽，远离政府机构和电厂电站、炼厂、通讯中心等基础设施）避险，或经塔巴边境口岸撤离至埃及境内避险。

相关新闻：伊朗局势︱华人德黑兰亲历轰炸 通讯中断机场关闭陆路求生

使馆自3月1日起开放人员登记，请自行无法安排而又有意愿撤离前往埃及的中国公民（包括港澳台同胞）注册登记。登记人员须持有中国护照（含香港特区护照、澳门特区护照、台胞证等）。

相关新闻：伊朗局势︱传伊朗前总统内贾德遇袭身亡 美中央司令部指美军3死5伤︱不断更新

据台湾《中国时报》报道，台外交部称，伊朗这次行动波及美国在巴林、科威特、卡塔尔、阿联酋等地的军事设施，并涉及约旦与沙特地阿拉伯。针对当地情势变化，外交部已与驻外馆处保持密切联系，并主动联络在地侨民及台民众。目前中东地区约有3000余名台湾人，均确认平安。

在军事行动第一天（2月28日）就「斩首」伊朗最高领袖哈梅内伊震惊世界后，美国和以色列周日连续第二天对伊朗发动军事打击。以色列誓言将持续行动至推翻伊朗政权，伊朗则对以色列以及美国在中东的军事基地实施新一轮报复空袭。特朗普警告，若伊朗不停手，美国将以前所未见的力量予以反击。

