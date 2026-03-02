两会2026．前瞻︱六大前沿领域 撑起「十五五」新质生产力

十四届全国人大四次会议将于3月5日开幕，议程之一是审查《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案》（简称十五五）。专家分析，草案将明确新质生产力作为未来5年经济高质量发展的核心引擎，清晰界定其内涵与发展路径，并锁定量子科技、生物制造、低空经济、6G通讯、具身智能、氢能与核聚变能等六大前沿领域重点突破，加快科技成果产业化进度。

2月27日中共政治局召开会议，讨论国务院拟提请全国人大的「十五五」草案稿，强调「十五五」时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。相关官员及学者指出，六大前沿领域的前瞻布局，既是应对全球科技革命的主动选择，也是中国破解「卡脖子」难题、构建现代化产业体系的战略之举。

人形机械人担任会场义工。

将成新的经济增长点

国家发改委主任郑栅洁此前表示，六大前沿领域将成为新的经济增长点，这些产业蓄势发力，未来10年将再造一个中国高技术产业。他说，创新育新，就是要培育壮大新兴产业和未来产业。中国将加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，催生数个万亿元级甚至更大规模的市场。

国家发改委宏观经济研究院研究员张林山表示，「十五五」规划「点名」的6项未来技术，共同点是处于从实验室迈向产业化临界点的关键阶段。无论是脑机接口还是具身智能，都被列为推动社会发展的未来产业，也预示着从研究向现实应用的转变。

「推动科技创新与产业创新深度融合，就是打通从『科技强』到『产业强』『经济强』的关键通道，是培育新质生产力的重要支点。」中国科学院院士、暨南大学纳米智造研究院院长赵宇亮认为，科技成果转化是做好二者融合的关键一招。

全国政协昨日在京召开常委会会议，决定全国政协十四届四次会议于本月4日开幕，议程包括听取并讨论政府工作报告及其他有关报告，讨论「十五五」规划纲要草案。3月3日下午3点，大会新闻发言人刘结一将在人民大会堂召开记者会，向中外媒体介绍本次会议有关情况并回答提问。