来华求医成风 加国医生斥16万救罕见病女说「非常值得」

内地扩大免签政策后，老外赴华求医成风。除了性价比外，随着内地顶尖医疗科技在部分专业领域达到世界领先水平，外籍患者选择到中国接受手术。上海公立医院去年接诊外籍患者7.32万人次，其中一名加拿大华人医生1月带同10岁患罕见胰腺肿瘤的女儿到上海，成功接受机械人微创手术，精准剥离肿瘤并保全脾脏，两周诊疗花费约16万元人民币，直言「极其值得」，大赞中国医疗技术领先。

上海公立医院去年接诊逾7万外国人

国家卫健委医政司有关负责人说，内地在一些医疗细分专业领域临床经验丰富，技术操作水平领先，且质子治疗、靶向药物等先进治疗技术和药物的费用远低于发达国家，举例上海做一次心脏搭桥手术约4万美元（约31万港元），在美国则需13万美元（约101万港元）；中国做一次CT（电脑断层扫描）仅需25美元（约195港元），而在欧美不仅昂贵，等待时间还长达数月。

来华旅游顺道看病，上海国际医疗受青睐。

先进治疗费 远低于发达国家

「女儿是在一次偶然的意外中被诊断出患有巨大胰腺实性假乳头状瘤的罕见疾病的。」内地《上观新闻》报道，在温哥华执业20年的华人医生凯文，今年1月与妻子带着10岁的女儿，前往上海交通大学医学院附属瑞金医院胰腺外科中心求医。

凯文忆述，夫妻俩此前不仅带着女儿看遍了加拿大顶尖专家，还在网上咨询了美国、日本等多国专家，「他们的共识就是这是一台高难度手术，要完全摘除肿瘤，就要把孩子的脾脏也一起切除。」但凯文接受不了，女儿才10岁，就要少了一个重要器官吗？

一名外国女子在中国医院接受检查。央视

凯文随后在社交平台上看到与女儿病情类似的患者分享，得知在上海的瑞金医院，可以进行腹腔镜下机械人手术，降低手术损伤并增加保存脾脏的可能性。

全家看到了巨大希望，他迅速通过平台联系到了胰腺外科主任医生金佳斌，并上传了在加拿大检查的CT扫描文件。确定诊断后，金佳斌为患儿制订了微创机械人保脾手术方案。

「看病不能只看花费 技术更重要」

今年1月10日，金佳斌团队在手术中用熟练的机械人掌控技术，将凯文女儿胰腺肿瘤与紧密连接的脾脏血管进行精确剥离，又对细小的脾脏血管分支进行了精密缝合，不但完全摘除了巨大胰腺肿瘤，还成功保全了脾脏。

凯文直言：虽然在加拿大本国公民享有免费医疗，「但看病不能只看花费，医疗技术更重要。」据透露，此次两周的诊疗及相关费用约16万元人民币，「但这是非常高难度的手术，还保住了孩子的器官，我们觉得非常值得。」

英国网红艾米拍片分享中国看病经历。 北京青年报

此类案例并非个例，上海交通大学医学院附属第九人民医院，去年也接诊来自20多国的跨境患者。其中，3岁巴西女孩扎拉因左脚异常肥大，遭多国医生建议截肢，该院团队为其实施显微重建手术，不仅切除病变组织，更实现功能与外观双修复，让女孩首次穿上同码鞋子。

上海复旦大学附属儿科医院则通过造血干细胞移植，成功救治南非一名患罕见遗传病的2月大婴儿。