伊朗局势︱解放军：中国人民要居安思危不可松懈

即时中国
更新时间：18:56 2026-03-01 HKT
发布时间：18:56 2026-03-01 HKT

伊朗局势升级之际，代表中国军方的媒体平台「钧正平」发表短评称，当前国际形势复杂多变，风险挑战暗流涌动。居安思危，是深植于中华民族血脉中的生存智慧。唯有保持痛感、未雨绸缪，方能守护住来之不易的和平与安定。

钧正平是解放军官方媒体平台，由解放军新闻传播中心主管，以「千钧重任、正义担当、平和理性」为核心理念，主要承担在网上解读军队重大决策部署、引导涉军舆论等职能。 

短评表示，和平从来不是天上掉下来的，战火也不会因祈祷而远离。放眼人类历史，丛林法则依然盛行，弱肉强食从未退场。当前，国际形势复杂多变，风险挑战暗流涌动。警惕之弦一旦松懈，就可能给国家和人民带来难以挽回的损失。

短评说，居安思危，是深植于中华民族血脉中的生存智慧。每一位中华儿女都应清醒认识到：安而不忘危，治而不忘乱。唯有保持痛感、未雨绸缪，方能守护住来之不易的和平与安定。

