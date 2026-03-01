Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱滞留杜拜中国旅客未囤任何物资 临回家机票始遭取消

即时中国
更新时间：18:48 2026-03-01 HKT
发布时间：18:48 2026-03-01 HKT

美国与以色列向伊朗发动联合军事行动，中东地区局势瞬即急转直下。有中国人在杜拜旅行，目前被困酒店，至今仍未知何时才能回国。

红星新闻报道，小贝于2月16日和家人一起抵达阿联酋，原计划2月28日回国，并早早订好回国的机票。结果抵达机场后，他们才被通知航班取消。小贝一家只好找了附近的酒店暂时住下。

在杜拜机场外没有辆。美联社
在杜拜机场受伊朗无人机袭击。美联社
军机不断飞过

小贝3月1日表示，自己现在还听到不断响起的爆炸声，头顶也不时有军用飞机飞过。「昨晚一整夜都是这样，手机也一直响起警报震动。」在这种状态下，小贝几乎没有合眼。她说，所住的酒店大堂涌入了很多各国游客前来避难。

当地时间3月1日早上，小贝从酒店窗户望出去，看到街道上已经很少有人走动了。「大家都躲起来了，现在也不敢出门，好多地方都被炸了。」最让小贝担心的是机票航班的情况，「我们的机票被取消后，又尝试订了两次机票，全部被取消了。目前周边国家都关闭了领空，没有任何办法，买不到机票回国。」

两次重买机票被取消

小贝一家没有囤任何粮食和水，目前三餐吃酒店提供的饭菜，也不知道某天酒店是否会断粮。小贝称，她打算先观察一下情况，等爆炸声稍微停一会儿时，去附近超市买一些食物和水。她所在的酒店里，还有不少和她情况一样的家庭，他们不知道甚么时候自己才能踏上回国的路。

